Patagonia Wine Fest 2026: Los Pericos y Los Tipitos llegan a San Patricio del Chañar

Patagonia Wine Fest volverá a realizarse este año con el objetivo de crear un gran encuentro alrededor del vino patagónico, integrando en una misma jornada gastronomía, música, turismo, cultura y producción.

Después de la respuesta obtenida en su primera edición, el festival comienza una nueva etapa con el desafío de seguir creciendo y consolidarse dentro del calendario de grandes eventos de la región.

La edición inaugural reunió a más de 1.800 personas en Bodega Malma y contó con las presentaciones de Estelares, Emmanuel Horvilleur y Manuela Martínez, además de bodegas, chefs, empresas e instituciones.

Patagonia Wine Fest 2026: cuándo y dónde será

La segunda edición del festival se realizará el sábado 28 de noviembre en San Patricio del Chañar. Foto | Gentileza.-

Este año, Patagonia Wine Fest volverá a realizarse en Bodega Malma, en San Patricio del Chañar, el sábado 28 de noviembre, de 15 a 00, con una expectativa de convocatoria de 3.000 personas.

La programación musical ya tiene sus primeros nombres confirmados: Los Pericos, Los Tipitos y Muster serán parte de una jornada que tendrá al vino patagónico como gran protagonista y que sumará una cuidada propuesta gastronómica y distintos espacios para recorrer y disfrutar durante nueve horas.

Los Pericos, Los Tipitos y Muster son los primeros artistas confirmados para esta nueva edición. Foto | Gentileza.-

Bodegas de la región tendrán la posibilidad de presentar sus etiquetas y acercar sus vinos a nuevos consumidores en un entorno pensado para generar encuentro, disfrute y conocimiento.

La propuesta busca reunir tanto al público vinculado al mundo del vino como a nuevas generaciones interesadas en descubrirlo desde una experiencia más amplia y descontracturada.

El vino patagónico como punto de encuentro

Uno de los principales objetivos de esta segunda edición será continuar fortaleciendo la Indicación Geográfica Patagonia, promoviendo el trabajo conjunto entre las provincias, las bodegas y los sectores público y privado para impulsar el consumo, potenciar el enoturismo y seguir posicionando a la Patagonia como una de las grandes regiones vitivinícolas de Argentina.

El encuentro busca poner al vino patagónico en el centro de una experiencia que combina producción, cultura y turismo. Foto | Gentileza.-

Patagonia Wine Fest también propone generar un impacto que trascienda las horas del festival. La llegada de visitantes, artistas, productores y empresas moviliza hotelería, gastronomía, transporte, comercio y proveedores regionales.

La intención es que cada edición contribuya a proyectar la producción patagónica hacia nuevos públicos y a construir un evento capaz de representar a la región desde sus vinos, sus productores y su cultura.

Cuándo comienza la venta de entradas

Este jueves 10 de septiembre comienza oficialmente la venta de entradas para Patagonia Wine Fest 2026 a través de TuEntrada.com, con un beneficio especial para quienes decidan anticiparse.

Del 10 al 17 de septiembre estará disponible el Early Bird, que permitirá acceder a las entradas con 30% de descuento y 3 cuotas sin interés con Banco Patagonia.

Durante las próximas semanas se anunciarán las bodegas participantes, la propuesta gastronómica y las diferentes novedades que completarán esta segunda edición.

Patagonia Wine Fest 2026 es una producción integral y creativa de HIGHLIGHT, productora con más de 20 años de trayectoria realizando eventos y espectáculos en la Patagonia y diferentes puntos de Argentina.