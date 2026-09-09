Jonathan Calleri opinó sobre los silbidos que recibió en la Bombonera: «Sé lo que hice en Boca»

En su vuelta a la Bombonera después de 11 años, Jonathan Calleri no tuvo una noche fácil en el triunfo de Boca 1 a 0 ante San Pablo por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El delantero, capitán del equipo brasilero, fue silbado por los hinchas del Xeneize cuando lo sustituyeron y además fue amonestado, lo que lo saca del partido de vuelta de la semana que viene por acumulación de amarillas.

«Es normal, siempre se silba a los contrincantes. No tengo ningún problema, yo sé lo que hice acá. Fui muy feliz, hoy represento a otra institución y soy muy feliz también», expresó Calleri luego del partido.

SILBIDOS PARA CALLERI EN LA BOMBONERA



Los hinchas de Boca silbaron al jugador de São Paulo, que se perderá el partido de vuelta por acumulación de amarillas.



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«Un honor jugar acá en la Bombonera, vamos a hacer todo para dar vuelta el partido en el Morumbí. Tenemos muchas chances», expresó de cara a la revancha del martes que viene.

El delantero jugó en Boca en 2014 y 2015 donde fue dirigido por el Vasco Arrubarrena. Disputó 61 partidos, marcó 23 goles y ganó dos títulos: el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2014/15.

"NO TENGO NINGÚN PROBLEMA, YO SÉ LO QUE HICE ACÁ…" Jonathan Calleri habló sobre los silbidos que recibió en La Bombonera.



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En San Pablo jugó casi 300 partidos y también ganó dos títulos locales. Llegó en 2016 y volvió en 2021. En el medio estuvo en Europa con pasos por West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol y Osasuna.

El equipo brasilero deberá afrontar el partido de vuelta de cuartos de la Sudamericana sin él tras perder 1 a 0 en la ida en la Bombonera. Será el martes que viene a las 21:30 en el Morumbí.