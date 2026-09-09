Jonathan Calleri opinó sobre los silbidos que recibió en la Bombonera: «Sé lo que hice en Boca»
Los hinchas de Boca silbaron a Jonathan Calleri y el jugador de San Pablo habló al respecto luego del encuentro por la Copa Sudamericana.
En su vuelta a la Bombonera después de 11 años, Jonathan Calleri no tuvo una noche fácil en el triunfo de Boca 1 a 0 ante San Pablo por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El delantero, capitán del equipo brasilero, fue silbado por los hinchas del Xeneize cuando lo sustituyeron y además fue amonestado, lo que lo saca del partido de vuelta de la semana que viene por acumulación de amarillas.
«Es normal, siempre se silba a los contrincantes. No tengo ningún problema, yo sé lo que hice acá. Fui muy feliz, hoy represento a otra institución y soy muy feliz también», expresó Calleri luego del partido.
SILBIDOS PARA CALLERI EN LA BOMBONERA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 9, 2026
Los hinchas de Boca silbaron al jugador de São Paulo, que se perderá el partido de vuelta por acumulación de amarillas.
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«Un honor jugar acá en la Bombonera, vamos a hacer todo para dar vuelta el partido en el Morumbí. Tenemos muchas chances», expresó de cara a la revancha del martes que viene.
El delantero jugó en Boca en 2014 y 2015 donde fue dirigido por el Vasco Arrubarrena. Disputó 61 partidos, marcó 23 goles y ganó dos títulos: el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2014/15.
"NO TENGO NINGÚN PROBLEMA, YO SÉ LO QUE HICE ACÁ…" Jonathan Calleri habló sobre los silbidos que recibió en La Bombonera.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026
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En San Pablo jugó casi 300 partidos y también ganó dos títulos locales. Llegó en 2016 y volvió en 2021. En el medio estuvo en Europa con pasos por West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol y Osasuna.
El equipo brasilero deberá afrontar el partido de vuelta de cuartos de la Sudamericana sin él tras perder 1 a 0 en la ida en la Bombonera. Será el martes que viene a las 21:30 en el Morumbí.
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