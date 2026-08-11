Di Carlo habló del presente de River, respaldó a Coudet y reconoció el error con los jugadores apartados

En medio de la crisis deportiva que atraviesa la institución, Stéfano Di Carlo, presidente de River Plate, brindó hoy una conferencia de prensa de más de una hora, abordando distintas temáticas sobre el presente de la institución.

Di Carlo, quien estuvo acompañado en el Monumental por los dirigentes Andrés Ballota, Ignacio Villarroel, Mariano Taratuty, Agustín Forchieri y Guillermo Laje, comenzó haciendo una autocrítica sobre el manejo de los futbolistas apartados del plantel actual: «Fue un error, en cuanto a las maneras, la decisión del lugar donde se decidió separar a los jugadores».

Además, en lo estríctamente deportivo, el presidente del Millonario reconoció que el club no transita el camino deseado, pero respaldó el proyecto de Eduardo Coudet, confiando en poder revertir el mal momento: «River tiene todas las condiciones para despegar», expresó.

‼️"FUE UN ERROR EN CUANTO A LAS MANERAS, A LA DECISIÓN DEL LUGAR"



Di Carlo asumió responsabilidad con la separación de los futbolistas del primer equipo.



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Uno de los asuntos más controversiales en las últimas semanas para River tuvo que ver con muchos nombres de peso desafectados repentinamente de la plantilla del Chacho. Si bien algunos referentes intentaron revertir la situación, la directiva encabezada por Di Carlo se mostró firme en la decisión.

«La decisión de los jugadores apartados es estrictamente deportiva. Otras maneras a veces no funcionan y son posibles cuando se trata de una cantidad menor de profesionales. Fue un error. Se podría haber generado un preaviso que al cabo de tanto tiempo se tendrá que separar los grupos de trabajo. La velocidad, la decisión de la sede y demás fue un error. Esos errores de forma y de tiempos respondieron a uno de los momentos más incómodos de la era moderna de River. La decisión de fondo era necesaria, la debimos hacer».

Di Carlo aseguró que a Kendry Páez y Matías Viña tendrán continuidad en el destino que elijan Chelsea y Flamengo, respectivamente, por lo que solo resta definir las situaciones de Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo y Matías Galarza.

😳🇦🇷 Stéfano Di Carlo, CONTRA EL ARBITRAJE argentino:



“A River LO HAN PERJUDICADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS. Es evidente.



Acá no puede haber corrección política porque lo vemos todos. Hay MANOSEO DE TODO TIPO y color y no es solo contra River. Estamos esperando que… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 11, 2026

El máximo dirigente Millonario justificó ese accionar en la necesidad de encarar la contratación de Thiago Almada, la compra más cara del fútbol argentino, como también las apuestas a Nicolás Otamendi y Ángel Correa. En total fueron nueve los refuerzos, por los que se desembolsó un total de 68.45 millones de dólares, cifra récord.

«Queríamos salir de esa dinámica y construir una plantilla que nos representara. Luego de una final, había un camino que quizás era más gradual, y otro, el que tomamos, que fue más agresivo que tenía que ver con hacer un mercado de pases fuertes y construir una base de plantilla para poder ordenar el proyecto de fútbol de River. Hicimos tres mercados de pases en uno ante la criticidad del momento«, manifestó.

El panorama deportivo es un contraste absoluto de lo que representan esas figuras mencionadas. River se encuentra último en la zona B del Clausura, con un récord negativo de seis caídas en fila y un panorama desalentador de cara lo que viene.

«Es inadmisible la cantidad de derrotas que fuimos concatenando en el último tiempo. El momento pedía rediseñar la plantilla. Esto tiene que ver con el River que queremos encontrarnos para los próximos tres años. El problema que tenemos es la urgencia, se combinó con una racha negativa que es grave», aseguró.

Y añadió: «Las transiciones de los momentos críticos son largas. Nosotros hoy necesitamos tiempo, unión; vemos un especial y fuerte apoyo del grupo y de los jugadores en la figura del entrenador, en su donde de gente, en su capacidad de trabajo. Todo se hace intolerable, inaceptable, pero nosotros tenemos que traer tranquilidad. River va a volver a ser lo que tiene que ser«.

Además, Di Carlo le ratificó totalmente su apoyo a Eduardo Coudet: «Al técnico lo veo bien, con fuerza, con mucha convicción, lo veo muy apoyado por el grupo, hay mucha mancomunión. Hablo diariamente con él y también con los referentes y los integrantes del plantel, y lo que encontramos es lo mismo, esa unión y convicción de que esto es tiempo y en un momento esto se da vuelta». Y concluyó: «En tanto él sienta que tiene la fuerza y la determinación que puede dar vuelta esto, lo vamos a acompañar».