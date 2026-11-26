La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los días y los horarios para la disputa de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Finalizado el duelo entre Boca e Independiente Rivadavia, se conocieron los ocho equipos que irán por el segundo título de la temporada y luego se hizo oficial el programa.

La actividad se abrirá el sábado 28 de noviembre, con Vélez Sarsfield vs. Independiente en el José Amalfitani de Liniers en el primer turno y se cerrará con el encuentro Instituto-River Plate en el segundo, y en el estadio de Alta Córdoba.

Los otros dos partidos serán el domingo 29 de noviembre: Rosario Central medirá fuerzas con Barracas Central con el Gigante de Arroyito y Boca aguardará por Gimnasia y Esgrima La Plata en La Bombonera de Buenos Aires.

Días y horarios de los cuartos de final

Sábado 28 de noviembre

20, Vélez Sarsfield vs. Independiente (Facundo Tello será el árbitro)

22, Instituto de Córdoba vs. River Plate (Nazareno Arasa)

Domingo 29 de noviembre

17:30, Rosario Central vs. Barracas Central (Pablo Dóvalo)

20:30, Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata (Darío Herrera)