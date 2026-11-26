La agenda diplomática entre Argentina y Estados Unidos sumó una nueva señal política, este jueves por la mañana. El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, reveló que mantuvo un encuentro en Florida con el presidente Donald Trump, a quien le expresó su intención de promover una nueva reunión bilateral con el mandatario argentino, Javier Milei, durante 2027.

De acuerdo con el comunicado publicado por Peter Lamelas en su cuenta oficial de la red social X ( @pldocmd ), y los reportes diplomáticos consignados por el diario Clarín, la conversación tuvo lugar en la residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, donde el representante diplomático destacó que ambos países tienen «mucho por hacer» y manifestó su deseo de «volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos» el próximo año.

Qué dijo el embajador Peter Lamelas sobre Donald Trump, Javier Milei y la relación entre Estados Unidos y Argentina

El pronunciamiento del jefe de la misión diplomática estadounidense llega dos semanas después de que el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, cancelara por «restricciones de índole interna» una gira regional que incluía una escala en Buenos Aires prevista para fines de noviembre 2026.

El tuit de Peter Lamelas sobre el pedido a Donald Trump.-

En su publicación oficial, Peter Lamelas confirmó que dialogó directamente con Donald Trump sobre la situación de Argentina y el vínculo con Javier Milei, proyectando una cumbre presidencial para 2027.

El embajador ya había intervenido públicamente el pasado 8 de noviembre 2026, en una semana marcada por la suba del riesgo país argentino, oportunidad en la que ratificó el compromiso de la administración norteamericana y sostuvo que la alianza entre Trump y Milei genera «más inversiones, más trabajo argentino y más oportunidades para crecer».

Cómo fueron las ocho reuniones previas entre Donald Trump y Javier Milei desde 2024

Si se concreta la cumbre impulsada por Peter Lamelas para 2027, será la novena reunión entre Donald Trump y Javier Milei desde el inicio de la gestión libertaria.

El vínculo personal comenzó en 2024 con dos encuentros en territorio estadounidense: el primero en febrero en Washington, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), y el segundo en noviembre en Mar-a-Lago, Florida, tras el triunfo electoral del líder republicano, una cita en la que también participaron Elon Musk y el excanciller Gerardo Werthein.

La agenda bilateral se intensificó en 2025 con cuatro reuniones clave: en enero en Washington por la asunción presidencial, en septiembre en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, en octubre en la Casa Blanca para sellar el swap de US$ 20.000 millones y en noviembre nuevamente en Florida.

Finalmente, durante 2026, ambos mandatarios coincidieron en febrero en la primera sesión del Consejo de Paz y en marzo en Miami, en el marco de una cumbre de líderes latinoamericanos convocada por Trump.