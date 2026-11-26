Tras conquistar al público y a la crítica especializada, The Pitt se prepara para regresar a HBO Max con su tercera temporada. La plataforma de streaming confirmó la fecha de estreno de una de sus producciones más exitosas de los últimos años.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los nuevos capítulos comenzarán a estrenarse el jueves 7 de enero de 2027. La temporada contará con 15 episodios que llegarán semanalmente a la plataforma.

La ficción protagonizada por Noah Wyle, recordado por su participación en ER: Emergencias, debutó en enero de 2025 y obtuvo importantes reconocimientos, entre ellos el premio Emmy a la mejor serie dramática.

De qué trata la tercera temporada de The Pitt

La historia retomará los acontecimientos poco más de cuatro meses después del cierre de la segunda temporada.

La acción transcurrirá el 12 de noviembre de 2026, un día después de la celebración del Día de los Veteranos en Estados Unidos, y estará marcada por el regreso del doctor Michael Robby Robinavitch al hospital.

Después de alejarse temporalmente de sus obligaciones para atender su desgaste físico y emocional, el protagonista deberá enfrentarse nuevamente a las exigencias del servicio de emergencias.

La salud mental, el agotamiento profesional y la presión que experimentan los trabajadores sanitarios volverán a ocupar un lugar central en la trama.

The Pitt: quiénes regresan y qué cambios tendrá el elenco

Además de Noah Wyle, la tercera temporada contará con el regreso de Katherine LaNasa, Patrick Ball, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Sepideh Moafi y Shawn Hatosy.

Entre las novedades se encuentra la incorporación de Ayesha Harris al elenco regular y la salida de Supriya Ganesh, quien interpretaba a la doctora Samira Mohan.

También se sumarán nuevos profesionales y pacientes que darán lugar a otras historias dentro del hospital.

Por qué The Pitt se convirtió en uno de los grandes éxitos de HBO Max

Creada por R. Scott Gemmill, la producción se destaca por su retrato realista de las emergencias hospitalarias, la intensidad narrativa y los conflictos humanos que atraviesan quienes trabajan en el sistema de salud.

Con una nueva temporada confirmada, The Pitt promete convertirse en uno de los estrenos más destacados del streaming de enero de 2027.