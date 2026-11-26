La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la suspensión total de la elaboración, comercialización, importación y uso de todas las especialidades medicinales que contengan rosiglitazona, un principio activo utilizado habitualmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

La resolución, formalizada a través de la Disposición Nº 7557/26 difundida por el Ministerio de Salud de la Nación, implica además la cancelación definitiva de las autorizaciones de venta y los registros sanitarios correspondientes. Entre los productos afectados que se comercializaban en el país figura Glimide 8 mg, elaborado por la firma Laboratorio Beta S.A.

Los motivos de la decisión

La rosiglitazona actúa aumentando la sensibilidad del organismo a la insulina para ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, tras una exhaustiva revisión de su perfil de seguridad —que incluyó estudios científicos recientes y reportes internacionales de farmacovigilancia—, el organismo regulador detectó un incremento en el riesgo de complicaciones cardiovasculares asociado a su consumo.

La determinación local sigue la línea de otras agencias sanitarias internacionales. En particular, la ANMAT tomó como referencia la evaluación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), entidad que concluyó que los peligros cardiovasculares del fármaco superan sus beneficios terapéuticos y que no existen medidas adicionales eficaces para mitigar esos riesgos.

Retiro inmediato del mercado

A partir de la entrada en vigencia de la normativa, el organismo ordenó a los laboratorios titulares iniciar el retiro inmediato del mercado de todos los medicamentos que contengan este ingrediente farmacéutico activo, ya sea como monodroga o combinado con otros principios activos.

Las empresas involucradas deberán informar y acreditar el cumplimiento del retiro ante el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), en el marco de una política preventiva orientada a resguardar la salud de los pacientes bajo tratamiento.