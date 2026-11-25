El Xeneize se reencontró con su gente tras la consagración en Barranquilla y consiguió un sólido triunfo ante Independiente Rivadavia. (Clarín Fotografía)

Boca le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia por los octavos de final del torneo Clausura, con goles de Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel, uno en cada tiempo, y selló la clasificación a cuartos, donde se medirá con Gimnasia de La Plata, que viene de vencer a Newell’s 4-2 en tiempo suplementario. El partido se disputará este domingo, nuevamente en la Bombonera, desde las 22.

El encuentro comenzó parejo, pero el Xeneize creció a partir del tanto de su capitán y mostró tramos de muy buen fútbol. Después del gol del uruguayo, manejó la pelota y controló el desarrollo, además de generar algunas situaciones para ampliar la ventaja.

Las malas noticias para Rodolfo Arruabarrena fueron las lesiones de Milton Delgado y Williams Alarcón, quienes debieron retirarse del campo de juego con distintas molestias. El juvenil salió por un problema en la rodilla, mientras que el chileno sintió dolor en el aductor y abandonó la cancha entre lágrimas.

Paredes abrió el marcador de penal

Las primeras chances claras fueron para el conjunto visitante. A los 4 minutos, Luis Sequeira le robó la pelota a Milton Delgado, que se durmió, y sacó un potente remate desde afuera del área. Álvaro Montero respondió con una atajada y, en el rebote, Leandro Paredes le puso el cuerpo al propio Sequeira para impedir que pudiera empujarla. Así, el arquero colombiano logró quedarse con la pelota. Un minuto después, Matías Fernández volvió a avisar con una volea tras un centro de Bonifacio desde la derecha.

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Boca no lograba hacer pie en el partido, pero a los 14 minutos encontró una oportunidad para ponerse en ventaja. Sebastián Villa recibió por izquierda y envió un centro al área que pegó en el codo de Bonifacio, quien tenía el brazo separado del cuerpo. Luis Lobo Medina fue llamado por el VAR para revisar la jugada y, tras observarla, sancionó penal a favor del Xeneize.

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Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución y no dejó dudas: sacó un remate cruzado y la clavó en un ángulo. Emanuel Gómez Riga se arrojó hacia el otro palo y el capitán festejó con un Topo Gigio para poner el 1-0 a los 18 minutos.

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El Xeneize ganó confianza y empezó a manejar mejor la pelota. A los 33 minutos, Paredes comandó la salida desde el fondo y verticalizó para Aranda. El número 10 encontró a Miguel Merentiel con un buen pase pinchado y el uruguayo cedió hacia atrás para Tomás Belmonte, que llegó al área como delantero. El ex Lanús conectó de volea, pero Gómez Riga se estiró y envió la pelota al córner.

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A los pocos minutos, Rodolfo Arruabarrena realizó la primera modificación en Boca. Milton Delgado, que acusó una molestia en la rodilla, dejó la cancha y fue reemplazado por Williams Alarcón.

El marcador no volvió a moverse y Boca se fue al descanso 1-0 arriba. Durante los primeros 45 minutos, el desarrollo fue parejo y ambos equipos se repartieron el dominio de la pelota. Sin embargo, a la Lepra le faltó precisión en los últimos metros para generar situaciones claras de gol.

Merentiel amplió la ventaja y Boca durmió el partido

Mala fortuna para Boca, que sumó otro lesionado. A los dos minutos del complemento, Williams Alarcón, que había ingresado en el primer tiempo, se tiró al suelo con gestos de dolor en la rodilla. El chileno sintió una molestia y, entre lágrimas, debió abandonar el campo de juego. Arruabarrena decidió reemplazarlo por Alan Velasco y modificó el esquema del equipo.

A los 7 minutos, el Xeneize tuvo una chance inmejorable para ampliar la ventaja. Aranda le robó la pelota a Sequeira, abrió para Velasco y el ex Independiente filtró un pase para Villa. El colombiano parecía haberse enredado, pero, luego de varios amagues, quedó mano a mano con Gómez Riga. Sin embargo, el arquero se impuso en el duelo.

Boca no tuvo tiempo para lamentarse. En la jugada siguiente, Paredes inventó un pase exquisito para Lozano, que recibió cerca de la línea de fondo y envió el centro atrás. Merentiel conectó de aire y puso el 2-0 a los 8 minutos del complemento.

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A los 27 minutos, el Vasco agotó las modificaciones en el local con los ingresos de Rodrigo Battaglia, Leonel Flores y Adam Bareiro, en lugar de Aranda, Villa y Merentiel.

Los cambios dieron resultado casi de inmediato. A la media hora, Battaglia habilitó a Lozano para que se proyectara por la derecha y el uruguayo envió un centro al área que Bareiro conectó de cabeza. Sin embargo, Gómez Riga le negó el gol al paraguayo, que está haciendo su debut en el ciclo Arruabarrena después de la lesión lumbar que sufrió en mayo.

El marcador se mantuvo y Boca se impuso 2-0 para sellar su clasificación a los cuartos de final. La fiesta que comenzó en Barranquilla se había extendido a la previa del partido, con la exhibición de los 19 títulos internacionales del club y un homenaje a Diego Maradona por el sexto aniversario de su fallecimiento. Con el pitazo final de Luis Lobo Medina, los festejos continuaron en la Bombonera.

Este domingo, el Boca de Arruabarrena volverá a presentarse ante su gente para enfrentar al Gimnasia de La Plata del Pata Pereyra, que llega en un gran momento. Después, el equipo tendrá la mirada puesta en la final de la Copa Argentina frente a Platense del próximo miércoles 2 de diciembre.

Síntesis

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Independiente Rivadavia (probable): Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonard Costa; Rodrigo Atencio, Luis Sequeira, Matías Fernández; Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: La Bombonera.