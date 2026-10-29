«La LPF lamenta la actitud de River»: el duro comunicado tras la baja de la conferencia del Superclásico

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) publicó un duro comunicado luego de que River decidiera no participar de la conferencia de prensa previa al Superclásico, que estaba prevista para este viernes en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. El organismo cuestionó la postura del Millonario y lamentó que no acompañara una iniciativa que, según explicó, se organiza desde hace varias temporadas.

La entidad informó que el club comunicó su decisión a menos de 24 horas del evento, en el que estaba prevista la participación de un futbolista de cada equipo. Ante la ausencia de uno de los protagonistas del encuentro, la organización resolvió suspender la actividad.

En su descargo, la LPF remarcó que la conferencia se venía preparando desde hacía varios meses y que representa un compromiso habitual que las instituciones asumen al comienzo de cada temporada, especialmente para los clásicos. También señaló que la iniciativa se realiza desde hace años y que está reglamentada y aprobada por todos los clubes.

El comunicado que emitió la Liga Profesional de Fútbol. (Foto: Captura – LPF)

Además, explicó que en esta oportunidad se había evaluado la posibilidad de que también participaran los entrenadores de ambos equipos. Sin embargo, ante la falta de una definición por parte de River, se decidió mantener el formato tradicional, con la presencia de los capitanes. «Incluso así, River no dio más respuestas al respecto», cuestionó el organismo.

La Liga también detalló que durante los últimos 15 días mantuvo contacto permanente con ambas instituciones para garantizar el desarrollo de la conferencia. Según explicó, el objetivo era generar un espacio con los medios para transmitir un mensaje a los socios e hinchas de los dos clubes.

Por último, la LPF defendió el sentido de estos encuentros y destacó que buscan «desdramatizar» la rivalidad, además de generar contenido de alcance internacional y cumplir con compromisos comerciales que benefician a las instituciones. «Por eso la Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River», expresó en el cierre del comunicado, antes de recordar el lema que identifica a estas conferencias: «rivales, no enemigos».

La tensión de River con la AFA: el mensaje de Di Carlo y el rechazo al nuevo formato

La polémica se produjo en medio de un nuevo capítulo del cortocircuito entre River y la conducción de la AFA. Este jueves, el presidente Stefano Di Carlo volvió a reclamar transparencia arbitral y apuntó directamente a las autoridades del fútbol argentino, con Claudio Tapia a la cabeza.

El dirigente sostuvo que la responsabilidad sobre el arbitraje y las garantías de los partidos debe recaer en quienes conducen la AFA. Además, reafirmó que el club se mantiene en «guardia alta», una postura que ya habían expresado otras voces de la institución, como Ángel Correa, Leo Ponzio y Gonzalo Montiel.

"TENEMOS LA GUARDIA ALTA HACE UNA DÉCADA" La contundente respuesta de Stefano Di Carlo al ser consultado por los arbitrajes del fútbol argentino de cara al Superclásico. https://t.co/1nDt8uTucA — TyC Sports (@TyCSports) October 29, 2026

El conflicto también tiene un trasfondo relacionado con la organización de los campeonatos. River no está de acuerdo con el nuevo formato que impulsa la Liga Profesional y presentó una propuesta alternativa para avanzar de manera gradual hacia una reducción de la cantidad de equipos. Desde Núñez, además, rechazaron haber planteado un esquema con diez descensos directos.