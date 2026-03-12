Dibu Martínez y un hostil recibimiento en Francia, con insultos, silbidos y banderas: «No sos bienvenido»

Este jueves se disputan todos los partidos correspondientes a los octavos de final de la UEFA Europa League. Uno de los encuentros más prometedores es el que enfrenta a Lille y Aston Villa.

Los Villanos viajaron a Francia para reencontrarse con un rival duro y Emiliano “Dibu” Martínez fue recibido de una manera muy hostil en el Stade Pierre-Mauroy.

"MARTÍNEZ NO ES BIENVENIDO", la bandera de los hinchas de Lille en contra del Dibu.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium

Esto tiene más de una explicación. La primera es la más recordada por todos: la final del Mundial de Qatar 2022, en la que el marplatense fue figura en la tanda de penales ante Francia y recibió muchas críticas por sus maniobras para desconcentrar a los rivales, además de sus característicos festejos tras los remates fallados.

Sin embargo, los hinchas del Lille tienen un recuerdo más fresco. Martínez ya había tenido varios encontronazos con ellos en los cuartos de final de la Conference League 2024.

Tras un empate 3-3 en el global, el arquero argentino se lució en la tanda de penales disputada en la ciudad francesa: atajó dos remates desde los doce pasos -a Nabil Bentaleb y Benjamin André– y volvió a mostrar su repertorio de bailes frente a los franceses.

¡¡EL DIBU ATAJÓ EL PRIMER PENAL Y MANDÓ A CALLAR A LA HINCHADA DE LILLE!!



📺 Mirá la #UECL en #StarPlusLA

«Me motivan los hinchas, ¿sabés? Cuando me tiran cosas a la espalda… toda mi vida me tiraron cosas a la espalda. Y siempre me levanté. Me da el combustible justo para actuar«, declaró Martínez luego de aquel encuentro.

Por eso, su regreso al Stade Pierre-Mauroy no pasó desapercibido. Los hinchas de Lille volvieron a apuntar contra el arquero argentino, aunque esta vez con más hostilidad y desde antes del pitido inicial.



