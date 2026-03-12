Tonga Hernández y Ezequiel Cerutti se lesionaron de gravedad y San Lorenzo irá a la carga por un defensor

Luego del empate por 1-1 ante el Xeneize en La Bombonera por la 10° fecha del Torneo Apertura, se confirmaron dos pésimas noticias para San Lorenzo: Ezequiel Cerutti sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha, mientras que Gastón Hernández padeció una ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior de rodilla izquierda

La lesión de Cerutti llegó en el primer tiempo. A los 23 minutos, recibió un lateral por izquierda, tiró un taco y, al intentar girarse, su pie se le trabó en el pasto. Tanto su reacción como la de sus colegas –compañeros de equipo y rivales– delataron rápidamente la gravedad de la lesión.

Las reacciones de los jugadores lo dicen todo: Cerutti se rompió los ligamentos y fue reemplazado por Barrios.

El Pocho es reincidente, ya que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en 2023.

Por otro lado, el Tonga lo padeció cerca del final del partido. El capitán estaba siendo una de las figuras del encuentro y, a los 32 minutos del complemento, recuperó una pelota cerca de la mitad de la cancha con un pequeño salto y, cuando apoyó su rodilla izquierda, no pudo volver a levantarse.

El defensor se retiró del campo de juego caminando lentamente, pero en su expresión se notaba que algo había sucedido. Ya había sufrido la misma lesión en 2021 y en 2024 (aunque aquella vez en su rodilla derecha).

Lamentamos comunicar que luego de realizarse los estudios médicos correspondientes, Ezequiel Cerutti sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y Gastón Hernandez ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior de rodilla izquierda. Ambos jugadores… pic.twitter.com/tfRvp51Epi — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 12, 2026

Dos duras bajas y dos nuevos cupos para incorporar

La recuperación de ambos jugadores será de aproximadamente ocho meses, por lo que volverían recién el próximo año. Cerutti tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que, de no renovar, el encuentro en La Bombonera podría haber sido su último partido con la azulgrana.

Ahora, a San Lorenzo se le abren dos cupos para incorporar jugadores. Se puede fichar únicamente del mercado local -en cualquier condición– y, en caso de que el refuerzo arribe del extranjero, debe estar libre antes del 10 de marzo, el día en que cerró oficialmente el libro de pases.

La dirigencia ya está en busca de un zaguero central para reemplazar al capitán. El reemplazante en La Bombonera fue el uruguayo Guzmán Corujo, que debutó con la camiseta del Cuervo tras llegar en condición de libre desde Deportivo Cali.