Diego Milito explotó por las críticas a Racing y se filtró el video: «Por eso me matan y le ponen plata a periodistas»

Diego Milito explotó por las críticas a Racing y todo quedó grabado en un video.

Diego Milito quedó en el centro de la escena luego de que se filtrara un video que no estaba destinado a ser público. Las imágenes corresponden a la previa del partido que Racing le ganó 1-0 a Belgrano en San Luis, por la Copa Argentina, y muestran al presidente de la Academia durante un discurso dirigido a un grupo reducido de dirigentes y allegados.

En las imágenes, Milito se muestra eufórico y sin filtros. Durante su intervención, apuntó contra las críticas a su gestión, hizo referencia a supuestas operaciones mediáticas y periodistas que recibirían dinero y reafirmó su compromiso con el proyecto que encabeza en Racing. Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

El presidente de la Academia comenzó su discurso con una fuerte referencia al clima que rodea a su gestión: «Por eso nos tiran, por eso me matan, por eso le ponen la plata a los periodistas. Cae la cancha y no es normal. Ya sabemos con quién lidiamos, lo sé desde el día uno», señaló.

Las palabras de Diego Milito en la previa del partido frente a Belgrano por #CopaArgentina. ¿Opiniones? pic.twitter.com/jt2oFWGGTE — Política Racing (@PoliticaRacing) August 20, 2026

Con esas palabras, Milito hizo referencia a la presión que enfrenta su conducción en medio de las críticas de los hinchas y los cuestionamientos hacia la Comisión Directiva.

Lejos de mostrarse dispuesto a modificar el rumbo por las críticas, el presidente de Racing sostuvo que su proyecto apunta a un proceso de largo plazo y pidió mantener la unidad.

«Sabía que no iba a ser fácil porque el cambio es cultural y nosotros vamos a pensar a largo término. En ese largo término, vamos a ganar, pero tenemos que estar unidos y convencidos», enfatizó.

Las declaraciones más contundentes llegaron cuando Milito habló sobre sus motivos para asumir la presidencia del club y aseguró que su objetivo trasciende el cargo.

«Yo no estoy acá por un cargo. Con todo respeto les digo, me chupa un huevo el cargo. Es un orgullo ser presidente de Racing, pero lo más importante es la misión por la que estoy, que es dejar algo», apuntó.

Finalmente, el exfutbolista hizo una referencia personal a su trayectoria y volvió a remarcar su intención de dejar un legado en la institución. «Me rompí el culo toda mi vida, no necesito nada, pero quiero dejar algo activo. Por eso me involucré, lo voy a lograr y los necesito a ustedes. Vamos a ganar esta noche», arengó.

La filtración se produjo en un momento de tensión en Racing, marcado por los recientes altibajos futbolísticos y las críticas de un sector de los hinchas hacia el funcionamiento del equipo y la gestión de la Comisión Directiva.