La historia de Mattia Colnaghi, el ítalo-argentino que corre en la Fórmula 3 y lo felicitó Colapinto

Mattia Colnaghi es un piloto de 17 años que nació en Italia pero parte de su familia es argentina. Por esa razón, quiere correr con la bandera albiceleste en la próxima temporada de la Fórmula 3.

El joven corredor nació en Monza en 2008, hijo de un italiano y de una argentina que actualmente también vive en Europa. Más allá de eso, tiene una conexión especial con nuestro país.

«El año próximo año vamos a llevar la bandera argentina. Voy a sacar la licencia en el ACA», aseguró Colnaghi en una entrevista en el programa Corazón de F1. El piloto es parte de la academia de Red Bull.

Mattia pasó las Fiestas en Argentina y estuvo de vacaciones en Bariloche. Su lazo con la Patagonia también incluye a Trelew donde reside su abuela materna.

«Apaa, vamoo», le comentó Franco Colapinto al ver la noticia de que representará a la celeste y blanca. El 2026 será un año histórico ya que habrá tres pilotos argentinos en las principales categorías de la FIA. Colapinto en la Fórmula 1, Nicolás Varrone en la Fórmula 2 y Colnaghi en la Fórmula 3.

La última vez que se dio fue en 1980. En esa temporada Carlos Reutemann terminó tercero en el campeonato de F1, Miguel Ángel Guerra fue noveno en la F2, y Oscar Rubén Larrauri resultó undécimo en la F3.

Colnaghi sigue los pasos de Colapinto, ya que en 2024 fue campeón en la Fórmula 4 Española, categoría en la que se consagró Franco en 2019. «Creo que Franco es una gran persona y piloto en general, una gran inspiración para mí y para muchos otros pilotos jóvenes que están ascendiendo», aseguró Matti en una nota con Infobae.