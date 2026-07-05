Djokovic hace historia en Wimbledon: superó el récord Federer y está en cuartos de final

Lo que sea y como sea por ganar un punto. Nole y su talento hacen historia. (AP)

Novak Djokovic sostiene firme la ilusión de obtener el Grand Slam N° 25 y en el camino bate récords. El serbio derrotó a Roman Safiullin por 7-6 (6), 6-3, 6-3, en tres horas y 26 minutos para abrirse paso en los cuartos de final y mantenerse como firme candidato a conquistar su octava corona en Londres, que le permitiría igualar la marca absoluta de Roger Federer. El martes se medirá con el ganador de Alejandro Davidovich y Felix Auger-Aliassime

Por el momento ya ha superado cuatro barreras: Yibing Wu, Stefanos Tsitsipas, Arthur Rinderknech y el propio Safiullin para clasificarse entre los ocho mejores. Su último triunfo en el All England Club sirvió, además, para rubricar un día histórico en su carrera. A sus 39 años y 51 días, estableció récords, después de avanzar a cuartos de final de Wimbledon.

Novak, a los saltos en el césped de la catedral del tenis. (AP)

El saliente es que nadie ha ganado más partidos en el cuadro individual masculino que Djokovic en este torneo. Si bien en la ronda anterior frente a Rinderknech igualó el récord, que ostentaba Federer (105), este domingo logró rebasarlo dejando su índice de victorias y derrotas Wimbledon en 106-13. El serbio tiene un porcentaje de éxito del 89% en sus 119 encuentros disputados hasta hoy. Eso sí, el récord absoluto de todos los tiempos es propiedad de Martina Navratilova, que elevó esta marca hasta las 120.

El ruso hizo lo que pudo ante Djokovic, en el duelo de octavos de final. (AP)

Grand Slam con más triunfos

Si bien es cierto que el Abierto de Australia es el ‘major’ donde más títulos ha levantado a lo largo de su carrera (10), Wimbledon es el escenario en el que más partidos ha ganado con 106, por delante de los 104 de Melbourne y los 103 de Roland Garros.

El US Open es el único campeonato, donde no ha alcanzado la centena. Djokovic estrenó su casillero de triunfos en su primer partido en el torneo en 2005 frente a Juan Mónaco. Entonces, como N° 128 del rankings, se impuso por 6-3, 7-6 (5), 6-3 iniciando la racha más exitosa de la historia en el cuadro individual masculino.

17 cuartos de final en Wimbledon

Sólo en Roland Garros ha llegado a cuartos de final en más ocasiones (19) que en Wimbledon (17), pero sólo hay un hombre en toda la historia que ha conseguido avanzar tan lejos en este torneo en tantas temporadas diferentes como él: Federer, que lo hizo 18 veces.

La primera vez que Djokovic fue cuartofinalista en Londres se remonta a 2007, con 20 años recién cumplidos, donde se quedó en semifinales (cayó ante Nadal). Desde entonces, sólo ha fallado a la cita en 2008 (Safin en 2R) y 2016 (Querrey en 3R). Ahora buscará desquite, aunque sus números ya son asombrosos.