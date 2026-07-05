Un árbitro francés dirigirá el duelo entre Argentina y Egipto por los octavos del Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce quién será el árbitro del partido contra Egipto del próximo martes por los octavos de final del Mundial 2026.

El juez será el francés Francois Letexier que estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes. El cuarto árbitro será el noruego Espen Eskas.

En el primer Mundial de su carrera, el árbitro principal ya dirigió dos encuentros en la primera fase. Estuvo en Ecuador (0) – Costa de Marfil (1) y en Cabo Verde (0) – Arabia Saudita (0). Entre los dos duelos, sacó 8 tarjetas amarillas y ninguna roja.

Letexier es uno de los árbitros mejor considerados por UEFA ya que dirigió la final de la última Europa League en la que el Aston Villa de Dibu Martínez se impuso ante Friburgo. También fue el juez en la definición de la Eurocopa 2024 donde se consagró España ante Inglaterra.

Otro cruce importante que dirigió en la última temporada fue el Benfica – Real Madrid en la Champions League por el que luego fue sancionado el argentino Gianluca Prestianni por supuestos insultos racistas a Vinicius.

Argentina y Egipto se enfrentarán este martes a las 13 en Atlanta por octavos de final. En 16avos, la Selección pasó con sufrimiento ante Cabo Verde con un 3-2 en el alargue. Los africanos avanzaron por penales contra Australia.