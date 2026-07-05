Otro fin de semana sin suerte para el neuquino Juan Cruz Benvenuti en el TN Apat

APAT. Otro fin de semana sin suerte para el neuquino en el TN.

Muy lejos de los resultados esperados, el neuquino Juan Cruz Benvenuti cerró otro fin de semana para el olvido dentro de la Clase 3 del TN Apat, tras la disputa de la sexta fecha de la temporada en el circuito de Termas de Río Hondo.

En su segunda presentación a bordo del VW Vento GLI del Canning Motorsport, el piloto de Villa La Angostura a duras penas pudo completar hoy el total de vueltas de la competencia final, cruzando la meta en el 21° puesto.

La cosa no comenzó bien ayer, con la rotura del motor en los entrenamientos y las posteriores fallas durante la prueba de clasificación, circunstancias que condenaron sus chances de protagonismo y conderaron su labor dominical.

#TN | 🗣️ La palabra de @AgustinCanapino tras obtener la victoria en Termas y ascender a la punta del campeonato en la Clase 3 del TN pic.twitter.com/TZszLLcCg4 — Campeones 🦅 (@Campeonesnet) July 5, 2026

No obstante ello, el neuquino intentó remarla hoy desde el fondo, pero en la tercera serie no logró ir más allá del 9° puesto. Luego, en la final, una situación similar: un conjunto que lamentablemente no permitió remontar y ser protagonista excluyente como hubiese deseado.

El panorama no pudo ser peor para la comitiva regional. En la víspera, el rionegrino José Manuel Urcera, gran animador del certamen, fue excluido de todo el fin de semana por utilizar un neumático que no estaba asignado al vehículo, incumpliendo el artículo 14 del Reglamento Deportivo, que regula el uso, sorteo y sellado de las cubiertas durante cada fecha del campeonato.

La victoria en la competencia de la Clase 3 fue para el arrecifeño Agustín Canapino (Cruze), vencedor por tercera vez en el año. Completaron el podio Facundo Ardusso (Corolla) y Lucas Vicino (Corolla). Previamente, en la Clase 2, el triunfo correspondió al salteño Lucas Petracchini (Onix), ganador por primera vez dentro de la especialidad.

La séptima fecha de la temporada se disputará el fin de semana del 1 y 2 de agosto en San Juan Villicum.