En vivo: Cipolletti empata con Argentino de Monte Maíz en La Visera por el Federal A

Cipolletti empata 1 a 1 con Argentino de Monte Maíz en La Visera de Cemento por la fecha 16 del Federal A y buscará ganar para asegurar la clasificación a la zona campeonato.

El visitante abrió el marcador a los 13 minutos con un gol de Jorge Tejada, que la cruzó de derecha ante la salida de Facundo Crespo. En la previa a la definición, Cipo pidió una mano de Ignacio Blangetti que luego asistió al delantero que puso el 1 a 0. El «10» se la llevó con el brazo pero la tenía pegada al cuerpo en una jugada muy fina.

El Albinegro ya había protestado un penal al minuto por una mano de Hourdebaigt que dejó dudas. El árbitro es Diego Novelli, que por su historial de actuaciones polémicas siempre genera sospechas.

Las mejores de Cipo fueron por vía aérea. Primero avisó con un cabezazo arriba de Andrés Almirón y después en un córner que cabeceó Yago Piro de pique al suelo y tapó Alexis Bonet.

De esa manera, llegó el 1 a 1 a los 27′. Leandro Vella mandó un centro de zurda, Gonzalo Lucero entró por el segundo palo para meter un preciso cabezazo y anotar el empate. Es el primer gol del neuquino en esta temporada.

El Albinegro está primero junto a Atenas de Río Cuarto y su rival de hoy es escolta, un punto atrás. Para sellar la clasificación hoy deberá ganar y esperar que no lo hagan FADEP o Deportivo Rincón.

Para este encuentro, Nicolás Trejo volvió a ser el lateral derecho y está desde el inicio Leandro Vella, que regresó al club en este mercado de pases tras un semestre en Kimberley.

La formación es con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico, Nehuén García; Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Andrés Almirón, Maximiliano López y Federico Acevedo.

El volante Luciano Gutiérrez, otro de los refuerzos, espera su chance en el banco de suplentes. Además, el defensor Cristian González estará disponible desde la próxima fecha. Cipo anunciará en las próximas horas a un delantero como cuarta incoporación para completar los cupos.

El Albinegro tuvo una semana especial luego del anuncio de la compra de un predio de 10 hectáreas en el que se montarán 9 canchas de fútbol 11 y tres más chicas de césped sintético.

Argentino de Monte Maíz salió con: Alexis Bonet; Lautaro Coronas, Hugo Vera Oviedo, Iván Amaya, Pedro Hourdebaigt; Ramiro Lasserre, Leonardo López, Ignacio Blangetti, Gabriel Sarmiento; Sergio González y Jorge Tejada.