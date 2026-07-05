¿Uno por línea? Los posibles cambios en la Selección para el cruce del martes con Egipto

Borrón y cuenta nueva pensando en lo que viene. La Selección Argentina de fútbol sufrió, transpiró pero finalmente pudo con el sorprendente Cabo Verde; una advertencia de cara a la continuidad de la Copa del Mundo 2026.

El siguiente desafío será el combinado de Egipto, que viene de eliminar por penales a Australia. Con seguridad, otra prueba de fuego y de exigencia para el elenco albiceleste que dirige Lionel Scaloni, que seguramente habrá tomado nota y pensará en ajustar piezas para mejorar el funcionamiento futbolístico.

Por estas horas, se habla de tres posibles cambios de jugadores en relación a la última alineación titular. La variante que más fuerza toma es el ingreso de Julián Álvarez en la delantera en reemplazo de Lautaro Martínez; el eterno dilema del DT nacional.

El todavía «9» del Atlético de Madrid hasta ahora sumó minutos desde el banco, debido a la lesión que arrastraba en su tobillo izquierdo y la necesidad de sumar ritmo para ponerse a punto. Desde el cuerpo técnico entienden que ya está al 100% para formar la dupla de ataque con Lionel Messi el próximo martes.

#SeleccionMayor Debido a las tormentas eléctricas ⛈️ el plantel albiceleste se vio obligado a trabajar en el gimnasio del Complejo Deportivo de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/bPks2xXvEL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 4, 2026

Otra de las posibilidades está en la zaga lateral izquierda, lugar que venía ocupando Facundo Medina. El defensor del Marsella salió acalambrado el sábado, reemplazado por Nicolás Tagliafico, titular durante todo el ciclo y ya recuperado de la lesión que lo marginó en los primeros partidos. Ambos factores lo pondrían en carrera para volver a la titularidad.

La tercera opción que se discute se localiza en el mediocampo, con varias opciones de nombres y posibles cambios de esquema; uno de los aspectos más bajos del equipo ante los africanos.

Leandro Paredes y Nicolás González son los que asoman y ganan consideración. Este último, por características de juego, encajaría en lugar de Thiago Almada; mientras que, en el caso del volante Xeneize, su ingreso sería para el eje central del mediocampo, posiblemente por Alexis Mac Allister.

Si el clima lo permite, cosa que ayer no sucedió, la Selección se entrenará por la tarde en Miami y, una vez finalizada la práctica, viajará rumbo a Atlanta, donde afrontará el cruce de octavos de final del Mundial el martes.