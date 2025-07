Djokovic reaccionó a tiempo y está en los cuartos de final de Wimbledon

Novak Djokovic se acerca al momento de la verdad en Wimbledon. El serbio escaló hasta los cuartos de final en All England, uno de los escenarios más emblemáticos a nivel personal. Con 38 años, el balcánico mantiene una frescura natural sobre el césped de Londres y una ambición en la mente: igualar el récord histórico del torneo con un octavo trofeo de campeón. Con el objetivo a tres partidos de distancia, la emoción comienza a crecer en la capital británica.

El ex N° 1 del planeta fue de menor a mayor y venció por 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 al australiano Alex de Miñaur. Entre dos de los jugadores más dotados para cubrir el fondo de pista floreció un pulso físico sin tregua, donde el desgaste fue permanente y los golpes se multiplicaron en cada intercambio. Si el césped ha adquirido un ritmo que acepta los peloteos, convirtiendo el fondo de pista en un territorio habitual, este choque fue el ejemplo paradigmático de esa realidad.

«No fue un buen inicio para mí»

«Todavía estoy procesando el partido y lo que ha ocurrido sobre la pista», dijo Djokovic, vencedor en un duelo que Roger Federer disfrutó desde el Royal Box. «No fue un buen inicio para mí, él comenzó de maravilla. Me ha roto el saque tres veces en el primer set. Había mucho viento en la pista. Se ha adaptado mejor al juego desde el fondo de la pista».

En la pasada edición del torneo, una lesión de cadera impidió a De Miñaur saltar a la cancha para enfrentar a Djokovic en los cuartos. Este lunes, bajo una enorme expectación, ambos cerraron ese capítulo pendiente librando un duelo intenso, con aroma puro a segunda semana y grandes objetivos sobre la hierba.

El partido empezó complicado, pero Nole encontró su tenis a partir del segundo set. (AP)

«No encontré muchas soluciones pero intenté resetearme. El juego para cerrar el segundo set fue complicado. Quizá fue un punto de inflexión donde me dije ‘ OK, he vuelto al partido’. Hubo mucho juego al gato y al ratón, con muchos golpes cortados que él domina. Es uno de los jugadores más rápidos que tenemos en el circuito y en hierba, donde la pelota bota tan bajo, es complicado jugar ante alguien como él si no sientes la pelota. Expone tus debilidades, así que me enorgullece como he manejado los momentos complicados».

¿Llegará el 25° Grand Slam de su carrera?

El triunfo permitió a Djokovic mantener viva la candidatura al 25º Grand Slam de su carrera, con el que extendería el récord como hombre más laureado de todos los tiempos. El balcánico desea apretar los dientes con fuerza en Wimbledon, un torneo donde jamás perdió ante Jannik Sinner y en el que disputó las últimas dos finales ante Carlos Alcaraz. Las figuras de italiano y español, ganadores de los últimos seis grandes, continúan en pie como máximos obstáculos para el serbio camino de la copa.

El serbio pasó al australiano y ahora se medirá con Flavio Cobolli. (AP)

El rival de cuartos de final será Flavio Cobolli, 24° del escalafón mundial y debutante en instancias tan avanzadas en un GS. Las vivencias del jugador de Belgrado, que esta semana alcanzó el centenar de triunfos en Londres, será un firme contrapeso para la ilusión sin límite del italiano, aspirante a la victoria más especial de su carrera en un templo del deporte.