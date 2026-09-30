Djokovic volvió y demostró que es invencible en el China Open: tiene récord de 30-0

Nole volvió al ruedo y debutó con una victoria en un torneo donde está invicto. Tremendo. (AP)

Novak Djokovic puso fin a su racha de tres derrotas consecutivas en el China Open, donde logró la victoria ante Nuno Borges en su primera participación en el torneo desde 2015. Nole estuvo lejos de su mejor nivel de juego en Beijing y recibió un tiempo médico con 2-3 en el segundo set. Sin embargo, el tenista de 39 años encontró la suficiente consistencia en su juego y produjo un desempate de primer nivel en el segundo set para superar al portugués por 6-3, 7-6 (2) en 1h51m.

El serbio ofreció momentos de magia al público que llenó el Capital Group Diamond Arena para el ATP 500. Tras su victoria, Djokovic saludó a los cuatro lados del estadio y ratificó que es invencible en esta tierra. Fue campeón en las seis veces que lo disputó (2009, ’10, ’12, ’13, ’14, ’15) y la última victoria fue hace 11 años, en la final contra Rafael Nadal. Así alcanzó un impresionante récord de 30-0.

Beijing, el lugar para buscar el título 102 y quedar a uno de Roger

Djokovic llegó a China después de haber sufrido eliminaciones en primera ronda en el US Open y en el Masters 1000 de Cincinnati, donde aparentemente tuvo dificultades físicas. Antes de eso, el exnúmero 1 del ATP Rankings avanzó hasta las semifinales de Wimbledon, donde fue superado por Jannik Sinner.

Lo grita Nole y no es para menos. A los 39, da pelea. (AP)

Nole habló sobre su amor por competir en China y sobre cómo se sentía bien de cara al torneo, y espera disfrutar de más sensaciones de victoria durante la semana, con la final programada para el próximo martes.

El sexto cabeza de serie sigue persiguiendo su primer título de la temporada, pero si puede triunfar en Beijing y superar a jugadores como el primer cabeza de serie y vigente campeón del US Open, Alexander Zverev, alcanzará los 102 títulos a nivel de circuito. Jimmy Connors ha conquistado un récord de 109 trofeos, seguido por Roger Federer, con 103.

El próximo rival de Djokovic en el certamen chino será la estrella local Bu Yunchaokete, quien derrotó a Juan Manuel Cerundolo por 6-2, 5-7, 6-4.