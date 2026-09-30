La FIA activó la alerta por calor extremo en Malasia: qué medidas pueden tomar los pilotos

Tal como ocurrió hace algunas semanas en Monza, la FIA se vio obligada a activar la alerta por calor extremo para este fin de semana en el Circuito Internacional de Sepang, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1.

De acuerdo al pronóstico emitido por el servicio meteorológico de dicho país, desde el viernes se llegarán a calores extremos, incluyendo posibles fuertes precipitaciones, algo común y que ya ha complicado la realización de Grandes Premios de Malasia en el pasado.

La activación de este protocolo de seguridad, impuesto a partir de la temporada 2025 como reacción al episodio del Gran Premio de Qatar 2023, fue anunciada mediante un documento de la dirección de carrera este miércoles.

El comunicado indica: «de conformidad con el artículo B1.5.10 del Reglamento FIA de Fórmula 1″, se puede leer, «tras recibir las previsiones del servicio meteorológico oficial que indican que el índice de calor superará los 31,0°C en algún momento durante la carrera de esta prueba, se declara un riesgo relacionado con el calor.»

Este anuncio fue firmado por Rui Marques, el director de carrera de la FIA. El umbral de los 31°C se superará, a priori, durante las tres jornadas de competición, aunque la jornada del viernes podría verse afectada por condiciones meteorológicas difíciles, con lluvias incluidas.

¿Cómo afecta esta situación a los pilotos?

Ante este escenario, los equipos pueden instalar en los monoplazas un sistema de refrigeración para el piloto. Se trata de un bloque de hielo que permite intercambiar calor mediante un fluido que puede enviarse por tuberías a un chaleco que el piloto lleva bajo su traje antiflama, antes de que ese líquido sea bombeado para renovar la operación.

La instalación de este sistema conlleva un aumento del peso mínimo de los monoplazas a 5 kg para toda la prueba, pasando así de 768 a 773 kg. El peso del conjunto de los componentes relacionados con el sistema de refrigeración debe tenerse en cuenta dentro de esta masa adicional.

Sin embargo, el sistema no es obligatorio. Si bien una gran parte del dispositivo debe ser instalada por las escuderías con el fin de ayudar a la refrigeración de los pilotos en cada salida a pista, estos pueden seguir eligiendo no equiparse con este chaleco refrigerante.