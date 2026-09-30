Quién es Candela Sánchez, la influencer argentina señalada por una supuesta infidelidad tras un video viral en España

Candela Sánchez Fourgeaux se volvió viral luego de que circulara un video en el que aparecía junto a un hombre en un bar de Madrid. La creadora de contenido fue acusada de engañar a su pareja, pero respondió a las versiones y reveló un dato sobre el vínculo que mantenían.

El nombre de Candela Sánchez Fourgeaux comenzó a circular con fuerza en las redes sociales después de quedar involucrada en una polémica por una supuesta infidelidad a su pareja, Juan García Espil, durante una salida nocturna en España.

El episodio, que ocurrió en septiembre de 2024, volvió a despertar interés en las redes. En aquel momento, una usuaria publicó un video en el que se veía a la influencer argentina en actitud cercana con otro hombre en un bar de Madrid.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y comenzaron las acusaciones de infidelidad. Sin embargo, la propia Sánchez salió a responder y aseguró que quienes la cuestionaban desconocían los acuerdos privados que mantenía con su pareja.

Quién es Candela Sánchez Fourgeaux

Candela Sánchez es una escritora, comunicadora y creadora de contenido argentina que construyó una importante comunidad en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram comparte publicaciones vinculadas con viajes, moda, experiencias personales y reflexiones sobre los vínculos, además de algunos aspectos de su vida cotidiana.

También incursionó en la literatura. Es autora de De amor y resistencias y desarrolló proyectos vinculados con el formato podcast, donde abordó temáticas relacionadas con el amor, el desamor y las relaciones personales.

Tiempo antes de la polémica, Sánchez se había instalado en Madrid, desde donde continuó desarrollando su actividad en las redes sociales.

El video de Candela Sánchez que se hizo viral en España

La controversia comenzó durante una salida nocturna en Madrid. Horas antes, la influencer había compartido imágenes de su look en las redes sociales.

Posteriormente apareció un video grabado por otra persona dentro de un bar, en el que Sánchez estaba muy cerca de un hombre que no era su pareja.

Las imágenes fueron publicadas en X y rápidamente acumularon reproducciones y comentarios. A partir de allí, numerosos usuarios comenzaron a afirmar que la influencer había sido descubierta siendo infiel.

Sin embargo, el video por sí solo no permitía determinar que hubiera existido un engaño, ya que se desconocían las características y los acuerdos de la relación.

Qué dijo Candela Sánchez sobre la supuesta infidelidad

Ante la repercusión que alcanzaron las imágenes, Sánchez decidió realizar un descargo público.

La influencer explicó que aquella noche había salido con amigos y cuestionó que desconocidos sacaran conclusiones sobre su vida sentimental a partir de un video.

Además, reveló un dato que cambió el eje de la polémica: aseguró que mantenía una relación abierta con su pareja.

De esta manera, rechazó que pudiera hablarse directamente de una infidelidad y sostuvo que solamente las personas involucradas conocían los acuerdos que existían dentro del vínculo.

También manifestó su malestar porque las críticas comenzaron a exceder su vida sentimental y alcanzaron otros aspectos de su intimidad y su familia.

La historia de Candela Sánchez que generó debate en las redes

El episodio trascendió las redes argentinas y llegó también a medios españoles, que se hicieron eco de la viralización del video y de la posterior respuesta de la influencer.

La situación terminó generando un debate que fue más allá de Candela Sánchez: hasta dónde llega la exposición pública de los influencers y qué derecho tienen los usuarios a sacar conclusiones sobre los acuerdos privados de una pareja.

En el caso de Sánchez, fue ella misma quien decidió responder a las acusaciones y sostuvo que la situación que mostraban las imágenes debía interpretarse dentro de los acuerdos que mantenía con su pareja.