Dólar oficial, MEP y CCL: las cotizaciones de este miércoles 30 de septiembre 2026

Balance exprés de fin de mes (miércoles 30 de septiembre 2026)

• Venta oficial Banco Nación (BNA): $1.545,00 | Mayorista comercial: $1.522,00

• Dólar MEP (Bolsa): $1.549,36

• Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.617,62 | Dólar informal (blue): $1.560,00

• Dólar Tarjeta: $2.008,50

• Rendimiento mensual: septiembre 2026 cierra con un microdeslizamiento administrado, menor al 2% en la plaza formal, y una compresión bursátil, que anuló el arbitraje especulativo.

La plaza cambiaria en Argentina llega al último día hábil de septiembre 2026 confirmando un hito en la dinámica de precios, marcado por la convergencia casi absoluta entre el mostrador bancario tradicional y los instrumentos bursátiles.

Durante la apertura de este miércoles 30 de septiembre 2026, los datos provistos por el Banco Central (BCRA) ratifican que el anclaje monetario de emisión cero, sumado a la absorción periódica de liquidez a través de títulos del Tesoro, permitió absorber la demanda típica de fin de mes, desactivando cualquier salto cambiario de cobertura.

En este marco de estabilidad macroeconómica, el valor regulado de ventanilla rige como referencia directa para compras cotidianas y contratos comerciales, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL cierran las operaciones financieras de septiembre 2026 prácticamente pegados a la pauta del mostrador oficial.

Cotización del dólar oficial Banco Nación: cierre de septiembre 2026

Cotizaciones del último día de septiembre 2026:

Miércoles 30 de septiembre 2026

Pizarra oficial de ventanilla (BNA) : compra a $1.495,00 y venta a $1.545,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para preservar la competitividad.

: compra a $1.495,00 y venta a $1.545,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para preservar la competitividad. Dólar tarjeta / turista (consumos en el exterior) : se ubica de forma unificada en $2.008,50, contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal, sin recargo de gravamen PAIS.

: se ubica de forma unificada en $2.008,50, contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal, sin recargo de gravamen PAIS. Segmento mayorista interbancario: opera en $1.522,00, referencia técnica obligatoria para las operaciones aduaneras, despachos de exportación y liquidaciones de importación.

Tendencia bursátil dólar MEP y dólar CCL en el circuito financiero: cierre de septiembre 2026

En el mercado de capitales, administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el comportamiento de los títulos soberanos en moneda dura exhibe cotizaciones ordenadas para la jornada de balance contable:

Miércoles 30 de septiembre 2026

Dólar MEP (dólar bolsa) : inicia en $1.549,36.

: inicia en $1.549,36. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : se sitúa en $1.617,62, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país.

: se sitúa en $1.617,62, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país. Dólar informal (blue): se negocia en la City porteña en $1.540,00 para la compra y $1.560,00 para la venta, manteniendo una dispersión inferior al 1,5% respecto de las pizarras bancarias.

Patagonia: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén, en el cierre de septiembre 2026

Miércoles 30 de septiembre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.475,00 $1.545,00 Río Negro Banco Patagonia $1.485,00 $1.535,00

Balance de septiembre 2026: rendimiento acumulado del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

Al finalizar la última rueda operativa de septiembre 2026, el mercado cambiario consolida un saldo mensual marcado por la contención nominal y la reducción de la volatilidad: