Ley de Tierras: tras el fallo de la Corte Suprema, la oposición reclamó una sesión en Diputados y llamó a una nueva marcha

La decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales generó el rechazo inmediato de los dirigentes de Unión por la Patria, el socialismo y el Frente de Izquierda. Desde la oposición exigieron una respuesta del Congreso y, en algunos casos, convocaron a una nueva movilización.

El máximo tribunal hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Estado y revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata rechazando la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Corte fundamentó su decisión en la falta de legitimación de la asociación.

Qué resolvió la Corte sobre la Ley de Tierras y el DNU de Milei

El fallo dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno había derogado la Ley 26.737. Esa norma establecía límites a la propiedad y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó el fallo como “el fallo de la infamia” y sostuvo que se trata de “una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”. También cuestionó al Gobierno de Javier Milei y pidió una “Argentina para los argentinos”.

Los miembros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

También la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó “anular el decreto 70/23” y señaló: “Integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial”. La legisladora agregó: “Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”.

Reclamos en el Congreso y nuevas movilizaciones por la Ley de Tierras

La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó que “después de semanas de debate y movilizaciones, tres jueces decidan por todo un país”. “A los legisladores nos votó el pueblo y tenemos la responsabilidad de representarlo”, sostuvo.

El senador de Unión por la Patria Mariano Recalde afirmó que “la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles”. Además, planteó: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, también cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y criticó que ahora “la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros”. Luego apoyó el «rechazo pleno del DNU 70”.