Doble Apolo: Ignacio Reyes logró el tricampeonato y Silvana Colipi se coronó en los 28K

Ignacio Reyes es un nombre que será recordado en la historia de la Doble Apolo. El allense se quedó con la clasificación general de los 28 kilómetros en la 17° edición de la emblemática prueba que se disputa en Paso Córdoba y celebró su tercer triunfo al hilo en la competencia. Silvia Colipi fue la más rápida en la rama femenina.

El flamante tricampeón cruzó la meta en 2h24s, seguido por Nahuel Araya (2h7m26s) y Nahuel Lienlaf (2h12m55s). Entre las mujeres, la victoria fue para Silvia Colipi, con un registro de 2h35m59s. La oriunda de Piedra del Águila fue escoltada por Belén Sepúlveda y Laura Schiel.

La oriunda de Piedra del Águila se subió a lo más alto del podio en la distancia larga. (Foto: Carlos Mir)

La jornada que debía ser una fiesta fue opacada por un episodio violento. Durante el inicio de la prueba, personas a caballo retiraron parte de la señalización y arrojaron piedras contra corredores en el sector del cañadón que conduce a la subida de Colicheo, lo que obligó a modificar el recorrido de los 8K.

Alejandro Pellegrini, uno de los organizadores de la competencia, confirmó la agresión en la transmisión oficial, pidió disculpas a los atletas y anunció que realizarán una denuncia en la Justicia.

Fernando Castro, participante de la distancia más larga, aseguró que fue golpeado durante el recorrido y a raíz del hecho tuvo que abandonar la carrera. “Me pegaron con boleadoras y no me pude recuperar. Me acalambré todo. Ojalá nunca más vuelva a suceder”, lamentó el roquense. Tras el inconveniente, la prueba continuó sin mayores contratiempos.

En los 15K los vencedores fueron Pablo Lascano (Loncopué) y Laura Jaramillo (Villa Regina), mientras que en los 8K la victoria fue para Victor Simonelli (Cervantes) y Maira Roldán(Choele Choel) fue la más rápida en la categoría femenina.

Tras la victoria, Reyes celebró la victoria y aseguró que le sirvió de antesala para sus próximos desafíos que serán en Suiza. Allí, afrontará dos de las competencias de montaña más importantes del calendario internacional: Sierre-Zinal y la Thyon-Dixence. Allí el allense buscará su lugar en la elite del trail running.

Agresión a corredores en la Doble Apolo 2026

El episodio ocurrió en el primer tramo del recorrido, en la zona del cañadón que conduce a la subida de Colicheo. Según explicaron desde la organización, jinetes quitaron las cintas que marcaban el circuito y arrojaron piedras contra quienes avanzaban por el sector.

Uno de los primeros que compartió su testimonio en la transmisión oficial fue Víctor Simonelli, ganador de la prueba de 8 kilómetros. «Había una protesta, nos desparramamos y no sabíamos para dónde ir porque no había señalización, pero nos guiamos y pudimos seguir», relató.

Desde la transmisión oficial también informaron que el circuito de 8 kilómetros quedó sin demarcación, lo que impidió que gran parte de los atletas pudiera orientarse correctamente. A pesar del inconveniente, la organización trabajó para reconstruir el recorrido y clasificar a los competidores de la manera más justa posible.

El organizador Alejandro Pellegrini expresó su indignación por lo sucedidoy confirmó que realizarán una denuncia judicial. «Hubo gente a caballo que le tiró piedras a los corredores. Mañana iremos a la Justicia. Anoche nos amenazaron. Tenemos permiso municipal y de la provincia para realizar la competencia. Teníamos todo organizado para que fuera una fiesta y hoy tenemos chicos enojados porque se perdieron», sostuvo.

Pellegrini explicó que la competencia pudo continuar con normalidad una vez superado el conflicto, aunque reconoció que los mayores inconvenientes se dieron en la distancia de 8 kilómetros.

«Quienes ya conocían el recorrido no tuvieron problemas, pero las personas que venían de otro lado sí. Nos cambiaron el circuito de los 8K, pero el de 15 y 28 kilómetros no«, explicó.

El organizador aseguró que es un hecho sin antecedentes en la historia de la prueba. «Es la primera vez que sucede un episodio de esta magnitud. En otras ediciones hubo amenazas, pero nunca pasó algo así.»

Además, remarcó que la competencia lleva 18 años de historia y 17 ediciones, y que siempre buscaron convivir con quienes utilizan el área protegida. «Tratamos de respetar la naturaleza, a los corredores, a los sponsors y a toda la gente que trabaja. Teníamos personas en el circuito que salieron con miedo. La barda es de todos. Pedimos disculpas a los corredores que fueron agredidos. Tenemos todos los permisos y los pagamos. Intentamos esquivar la zona del conflicto, pero como alambraron tuvimos que modificar el recorrido. Esto no tiene que pasar más. Todos tenemos que convivir.»

Uno de los atletas que sufrió la agresión fue Fernando Castro, quien recibió un golpe mientras transitaba el recorrido. «Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía suceder y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera«, contó.

El corredor explicó que intentó continuar, pero las consecuencias físicas le impidieron completar la competencia. «No me pude recuperar, me acalambré todo y en el kilómetro 10 decidí abandonar. Estoy con impotencia, pero también contento porque la carrera pudo continuar. Hay que hacer algo para poder seguir disfrutando de nuestra barda. Esto no puede pasar. Arruinaron mi carrera; entrenamos todos los días para esto«, concluyó.

A pesar de los incidentes registrados en el inicio de la competencia, la jornada pudo desarrollarse con normalidad y la mayoría de los atletas completó el recorrido. En tanto, desde la organización confirmaron que presentarán las denuncias correspondientes ante la Justicia.









