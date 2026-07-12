Avanza la causa ARSAT: indagarán al exdirector Facundo Leal este lunes 13 por el desvío de fondos

El exdirector de la empresa estatal de soluciones satelitales ARSAT, Facundo Leal, comparecerá este lunes 13 de julio ante la Justicia federal de San Isidro. El exfuncionario afrontará una declaración indagatoria clave en el marco de la investigación que busca esclarecer un presunto esquema de sobornos, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función del Estado.

La citación judicial fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli, tras hacer lugar a la solicitud del fiscal Fernando Domínguez. En la misma jornada también está convocado a declarar Gerardo Boschin, ex subgerente de compras de la firma estatal, quien tuvo un breve paso como presidente de Trenes Argentinos Operaciones durante 2025.

El origen de la causa y los contratos a dedo

La causa se inició a partir de un robo detectado en enero de 2024 en un predio de la localidad bonaerense de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de alta complejidad. Ese episodio delictivo destapó una serie de graves irregularidades en las contrataciones de los servicios de almacenamiento y logística.

La pesquisa se centró en el vínculo comercial entre ARSAT y la compañía privada Argentina Logistic Services (ALS). La hipótesis de la fiscalía sostiene que existió un acuerdo ilegal para direccionar la adjudicación de los contratos de custodia de bienes estratégicos, anulando la competencia real con otras empresas del sector.

La investigación detectó que estos millonarios convenios se aprobaron sin la intervención del Directorio de ARSAT y carecieron de dictámenes técnicos. Además, la firma beneficiada no contaba con medidas de seguridad mínimas, lo que facilitó el robo de los «shelters» (contenedores para la Red Federal de Fibra Óptica) valuados en 151.000 dólares.

En total, por estas prestaciones bajo sospecha, se emitieron 14 órdenes de compra por más de 1,9 millones de dólares y 40 millones de pesos.

Detención, secuestro de dólares y espionaje

El escenario judicial de Leal de cara a la audiencia de este lunes es particularmente complejo. Llegará a la indagatoria bajo condiciones de detención efectiva, luego de haber sido arrestado en su departamento del barrio porteño de Palermo. En aquel allanamiento, la Policía Federal incautó ketamina, cocaína y pastillas de MDMA, lo que derivó en su procesamiento con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (causa que actualmente tramita en los tribunales de Comodoro Py).

A este cóctel se suma el hallazgo de 2,4 millones de dólares en efectivo durante los operativos en sus propiedades de Buenos Aires y Mendoza, dinero cuyo origen se investiga como posible cobro de dádivas.

Según los datos aportados por Infobae, las fuerzas de seguridad también secuestraron 19 dispositivos de espionaje ocultos en anteojos y lapiceras, aunque un peritaje tecnológico descartó preliminarmente su uso para tareas ilegales.

La «banda de los mendocinos» y el blindaje judicial

Para la Justicia, el direccionamiento logístico fue orquestado por un grupo de exfuncionarios oriundos de Mendoza, conocidos en los pasillos del poder como la “banda de los mendocinos”. Además de Leal y Boschin, este grupo integra a Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, todos citados a indagatoria durante el transcurso de esta semana.

Como parte del proceso para reconstruir la trazabilidad del dinero, el juez Mirabelli ya dictó medidas cautelares contundentes: ordenó la prohibición de salida del país para todos los involucrados, dispuso el embargo preventivo de sus bienes y decretó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil.