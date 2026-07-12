En fotos: así se vivió la 17° edición de la Doble Apolo en Paso Córdoba

Ignacio Reyes conquistó por tercera vez los 28 kilómetros de la tradicional prueba, en Paso Córdoba, mientras que Silvana Colipi se quedó con la victoria entre las damas. La actividad comenzó temprano en la barda de Roca, donde más de 1.100 atletas participaron de una de las competencias más convocantes de la región, acompañados por familias y espectadores que le dieron color a la jornada dominical.

(Foto: Carlos Mir)

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