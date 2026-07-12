En fotos: así se vivió la 17° edición de la Doble Apolo en Paso Córdoba
Más de 1.100 atletas participaron de una nueva edición de la Doble Apolo en Paso Córdoba. Repasá las mejores imágenes de una jornada que tuvo como ganadores a Ignacio Reyes y Silvana Colipi.
Ignacio Reyes conquistó por tercera vez los 28 kilómetros de la tradicional prueba, en Paso Córdoba, mientras que Silvana Colipi se quedó con la victoria entre las damas. La actividad comenzó temprano en la barda de Roca, donde más de 1.100 atletas participaron de una de las competencias más convocantes de la región, acompañados por familias y espectadores que le dieron color a la jornada dominical.
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