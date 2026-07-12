Tragedia en Tailandia: al menos 27 muertos por un feroz incendio en un bar de Bangkok este domingo

Con información de Associated Press y Asocciated French Press.

Un devastador incendio consumió un local nocturno en Bangkok, la capital de Tailandia, dejando un saldo trágico de al menos 27 personas fallecidas y múltiples heridos. El siniestro fue reportado alrededor de la medianoche, en la transición entre el domingo y las primeras horas del lunes (hora local), en el pub Na Ladprao, ubicado en la zona norte de la ciudad.

Las impactantes imágenes compartidas en internet por los equipos de emergencia mostraron enormes lenguas de fuego y una espesa columna de humo negro saliendo por la puerta principal del establecimiento, mientras decenas de personas intentaban huir del lugar envueltas en pánico.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, se hizo presente en el lugar de la tragedia. En declaraciones televisadas desde el terreno, el mandatario confirmó la crudeza de la escena: «Se retiraron 27 cuerpos, cuerpos sin vida».

Por su parte, la Policía Nacional tailandesa emitió un comunicado en sus redes sociales en la madrugada del lunes (hora local) confirmando que el incendio había sido «puesto bajo control». En tanto, periodistas desplegados en el terreno observaron cómo las autoridades establecían un estricto perímetro de seguridad en el exterior del recinto.

Qué se sabe sobre el incendio fatal en Bangkok

Respecto al origen del fuego, Charnvirakul brindó los primeros indicios a la prensa. Un músico que actuaba en el pub relató que comenzó a salir humo de un disyuntor eléctrico muy cerca del escenario antes de que se cortara la electricidad. Inmediatamente después se escuchó una explosión y el salón se llenó de humo espeso en cuestión de segundos.

La rápida propagación de las llamas, combinada con la oscuridad y la desesperación, convirtió el interior del local en una trampa. «La mayoría de las víctimas corrieron hacia la parte trasera, hacia unos baños sin salida», declaró el primer ministro, señalando que la fatal decisión pudo deberse al pánico provocado por el fuego y el humo en el restaurante. Muchas de las víctimas fatales fueron halladas precisamente en la zona de esos baños.

Los bomberos tardaron alrededor de media hora en lograr controlar el incendio. Las fotografías posteriores al trabajo de los rescatistas exhiben un escenario completamente desolador, con mesas, sillas y toda la estructura interior del bar carbonizada.

Antecedentes que enlutan la noche tailandesa

Tailandia cuenta con un oscuro historial de tragedias similares en el pasado. En 2022, 14 personas perdieron la vida en un voraz incendio desatado dentro de un pub musical en la región oriental del país.

Sin embargo, el desastre más mortífero ocurrió hace más de una década. En la víspera del 1 de enero de 2009, durante una celebración de Año Nuevo, 66 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en el club nocturno Santika, en la capital de Tailandia. Ese incendio aparentemente fue provocado por un espectáculo de fuegos artificiales realizado en interiores.