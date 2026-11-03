Dos históricos de la era Scaloni, afuera de la convocatoria: ¿fin de ciclo?

Foto: Getty. La Selección enfrentará a Uruguay y a Costa Rica en los últimos partidos del año.

La lista de convocados de Lionel Scaloni para la última doble fecha FIFA del año de la Selección Argentina será la primera sin Lionel Messi. Pero, además, la convocatoria destaca por dos ausencias puntuales, las de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso.

Todo parece indicar que el motivo detrás de la decisión del DT radica en la necesidad de imponer el recambio y conformar en nuevo proceso. En esa línea, el volante de Inter Miami y el jugador del Betis de España parecen haber perdido consideración.

Scaloni confeccionó la lista con vistas al futuro, algo que ya pudo apreciarse en las últimas convocatorias, con varios jóvenes talentos que paulatinamente piden cancha y suman sus primeros minutos importantes. Los casos más característicos, además de Nico Paz y Franco Mastantuono, los mediocampistas Ezequiel Fernández, Máximo Perrone o Valentín Barco.

Tanto De Paul como Lo Celso tampoco fueron convocados por Scaloni en la última ventana de amistosos del seleccionado, más allá de su presencia en la despedida del “10” ante Benín, aunque dicho partido se trató de una ocasión especial.

Aún entendiendo el proceso natural de recambio, sus ausencias son llamativas al tratarse de jugadores bien representativos e históricos del ciclo iniciado por el santafesino en 2018. Especialmente De Paul, el motorcito, una pieza fija como ladero de Messi en la mayoría de los partidos trascendentales.

Ello no quita que puedan estar nuevamente en la órbita de la Selección, aunque ello dependerá de su actividad en los respectivos clubes y el nivel que exhiban de aquí en adelante. Amén del plan de recambio establecido, parece difícil imaginar que Scaloni descarte definitivamente a ambos.

La nómina para la próxima doble fecha FIFA es la primera que no incluye a Lionel Messi, quien se despidió de la Albiceleste en el amistoso ante Benín en el Monumental el pasado 6 de octubre.

El selecto grupo de cara a los partidos ante Uruguay y Costa Rica presenta otras ausencias significativas, aunque todas ellas son obligadas, ya sea por lesión o por suspensión. Tales son los casos de Lautaro Martínez, Cristián Romero y Nicolás González.