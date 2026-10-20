Dura confesión: fue jefe de Red Bull y reconoció haber perjudicado a propósito al mexicano Checo Pérez

Una confesión que revela la parte oscura de la máxima competición mundial y lo ingrato que puede ser representar a una de las escuderías más exitosas de la Fórmula 1. Dichos que confirmaron las versiones y sospechas de aquellos tiempos en el paddock.

El británico Christian Horner, exjefe del equipo Red Bull Racing, confirmó que el mexicano Sergio Pérez, piloto del equipo de 2021 a 2024, fue perjudicado a propósito durante la temporada 2022 que el team austríaco logró adjudicarse, tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores.

En una entrevista con el podcast High Performance, realizada durante la promoción de su libro Drive: A Memoir of Speed, el exjefe de la escudería recordó la conversación que mantuvo con el representante del neerlandés Max Verstappen, piloto estrella del team y campeón del mundo, tras la victoria del mexicano en Mónaco.

Aquel éxito situó a Checo en una buena posición para intentar pelear en igualdad de condiciones contra su compañero de equipo Verstappen, que en aquel momento se encontraba defendiendo su primera corona mundial obtenida con polémica en Abu Dhabi 2021.

El pedido apuntaba directamente a la evolución del RB18, el primer monoplaza del nuevo reglamento aerodinámico 2022. «Recuerdo haberme sentado con el representante de Max por la época de Azerbaiyán ese año y me dijeron: ‘Mira, has desarrollado este auto alrededor de Checo. Necesitas estar siguiendo lo que Max necesita‘”, relató. “Así que fue muy claro el mensaje que se estaba transmitiendo”, aseveró.

Según contó Horner, la explicación de aquella situación se remontó al trabajo realizado por el tailandés Alex Albon, quien había participado en el desarrollo del auto mientras la estructura concentraba sus esfuerzos en la definición del campeonato de 2021 frente a Mercedes.

Su estilo de manejo favorecía una configuración con mayor subviraje (tracción delantera), que resultaba más cómoda para Pérez. «Albon hizo un trabajo impresionante en segundo plano desarrollando el auto de ‘22, porque la mayor parte del enfoque estaba en el auto del ‘21, y lo desarrolló hasta el último momento”, afirmó. “Alex había desarrollado ese auto, y estaba muy adaptado a su estilo de manejo, que es una forma mucho más clásica de conducir, probablemente más parecida a la de Sergio Pérez o a la de Daniel (Ricciardo)”.

Las características iniciales del monoplaza permitieron que el mexicano consiguiera la Pole en Arabia Saudita, ganara en Mónaco y se mantuviera cerca de Max en el certamen. Sin embargo, esa paridad no era del agrado de Max, que encontraba dificultades para adaptarse al comportamiento del vehículo. «Cuando empezamos la temporada 2022, si recuerdas, Verstappen odiaba el auto, tenía demasiado subviraje. Y Sergio, con esa previsibilidad, de repente estaban ganando una carrera cada uno y estaban mucho más cerca al inicio de ese año», completó.

💥 Christian Horner reveals what he told Sergio Pérez BEFORE signing him for Red Bull. “Max was the lead driver.” Horner says he made it clear that Pérez could fight for wins, but if he wasn’t in contention, he would be expected to SUPPORT Verstappen in the championship fight against Mercedes. “He was desperate to sign the contract.” (via. High Performance) #F1 https://t.co/MzMEEoBkd6 — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 18, 2026

Más allá de esa situación, histórico en la F1 (dentro de un equipo poderoso casi siempre hay un N°1), la prioridad dentro de Red Bull estaba establecida incluso antes de la llegada de Checo en 2021. El exdirectivo aseguró que le había advertido al piloto, tras su salida de Racing Point, que la estructura tenía como principal objetivo conquistar el Mundial con el neerlandés.

“Sergio no tenía contrato. Estaba hablando con Sauber para el año siguiente y le dije: ‘Mira, tienes que aceptar que este equipo está orientado a intentar ganar un Campeonato del Mundo con Max como piloto principal’”, contó.

Horner aseguró que el mexicano, actualmente en Cadillac, podía buscar victorias si su desempeño en pista se lo permitía, pero debía respaldar a su compañero cuando no estuviera en esa posición. El objetivo era derrotar a Mercedes, que en ese momento era el rival directo de Red Bull por los campeonatos. “Él estaba desesperado por firmar el contrato, porque eso significaba entrar en un coche y en un equipo de primer nivel”, explicó el británico.