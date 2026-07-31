Conmoción en el futbol mundial: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección Italiana y el Milan

En las últimas horas llegó desde Europa la triste noticia del fallecimiento de Franco Baresi a los 66 años, leyenda de la Selección Italiana y el Milan. Fue uno de los estandartes de la época dorada del Calcio en los años ochenta y noventa. El histórico defensor perdió la vida luego de luchar contra una enfermedad pulmonar.

El Rossonero fue quien lo comunicó en sus redes sociales: «La historia del Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y de la trayectoria de todo el club«, escribió el club en X.

En su carrera profesional, solo vistió una camiseta en toda su vida: su querido Milan. Debutó en abril de 1978 y disputó 719 partidos oficiales en uno de los grandes de Italia hasta colgar los botines en 1997. Fue capitán de la institución por 15 años y logró 18 títulos: seis Serie A, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Baresi marcando a Maradona en un Milan-Napoli. Ambos se tenían una gran admiración.

Además, tuvo una gran carrera en la selección italiana. Jugó 82 partidos internacionales con la Azzurra y disputó tres Mundiales, obteniendo el título en España 1982, donde formó parte del plantel pero no sumó minutos.

Las complicaciones médicas de la leyenda italiana comenzaron a mediados de 2025, cuando se sometió a un chequeo de rutina y le detectaron un nódulo pulmonar, que le extirparon quirúrgicamente. Desde ese momento, el ex futbolista siguió su recuperación aunque nunca pudo reestablecerse.

En su recordado paso por el Napoli, Diego Maradona se enfrentó varias veces a Baresi. Luego de un partido, las leyendas intercambiaron indumentaria y Pelusa aprovechó para demostrar su admiración y respeto: «Esta es una camiseta de un grandísimo jugador. Pienso que Franco Baresi es el mejor defensor, este es un recuerdo que lo guardaré para toda la vida«.