Durísima sanción de Conmebol a Racing
La Academia fue sancionada por la Conmebol por su recibimiento ante Flamengo por las semifinales de la Libertadores: jugará tres partidos a puertas cerradas en condición de local y pagará una multa importante.
Racing fue sancionado por Conmebol tras el recibimiento con gran cantidad de pirotecnia en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.
La Academia deberá jugar los tres primeros partidos de la Copa Sudamericana 2026 sin público y, en caso de avanzar de ronda, el cuarto encuentro lo disputaría con aforo reducido.
Además, recibió una multa de 200.000 dólares, sanción que no solo se debe al último incidente, sino también a la reincidencia en el uso de pirotecnia y a un grave acto de racismo en las tribunas.
En la semana previa al encuentro, se filtró un audio del entrenador Gustavo Costas en el que decía: «Que nos cobren un palo de multa, no importa. Ese palo lo recuperamos después. Tiremos la cancha abajo. El partido lo ganamos».
Racing ya había sido advertido de que recibiría una sanción en caso de repetir este tipo de recibimiento. De hecho, el club ya había sido suspendido por el uso excesivo de pirotecnia en la recepción ante Corinthians, en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024. River Plate recibió una sanción similar por su recibimiento frente a Atlético Mineiro: un partido sin público y multa económica.
Peñarol es otro club con antecedentes similares: en las semifinales de la Copa Libertadores 2024 utilizó una gran cantidad de pirotecnia y, sumado a actos de racismo, fue sancionado con tres partidos sin su gente.
