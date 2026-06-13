Dybala y la frase que ilusiona a todo Boca: «Veremos que puede pasar»

Boca ya comenzó el rearmado del plantel para el segundo semestre de 2026. Luego de quedar eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores, el Xeneize abrió un nuevo ciclo: trajo a Rodolfo Arruabarrena, que ya se enfoca en el mercado de pases.

La gran ilusión de esta ventana de fichajes es la posible llegada de Paulo Dybala. El rumor de que el campeón del mundo vista la camiseta azul y oro comenzó hace meses pero el sueño se fue dilatando por una renovación que estaba encaminada con la Roma.

Finalmente, el futbolista de 32 años no extendió su vínculo con la Roma hasta ahora y finaliza su contrato el 30 de junio. Tras su arribo al país en las últimas horas, la Joya habló con la prensa y explicó su actual situación: «Todavía soy jugador de Roma, hasta final de mes. Así que por respeto al club no voy a hablar de mi futuro», comenzó.

El cordobés no renovó y tiene dudas sobre su futuro.

Pero después reveló que no está claro dónde continuará su carrera: «No lo tengo definido, no sé cuál va a ser«. Al ser consultado sobre el interés de Boca, le dejó abiertas las puertas al Xeneize: «Veremos qué puede pasar. Todos los clubes son opciones, hasta Instituto. Así no se ponen mal la gente de la Gloria«, respondió con una sonrisa pícara.

Y no dejó pasar la oportunidad para resaltar sus ganas de retirarse en el club cordóbes «Ojalá. Me encantaría que el círculo sea cerrado en Instituto. Le debo mucho al club. Espero que se pueda dar. Es lindo volver a ver a la Gloria en Primera».

Luego, remarcó los vaivenes que tiene el futbol: «Hay posibilidades de todo, nunca se sabe. Viví muchas situaciones a lo largo de mi carrera pensando que iba a pasar una cosa y después pasaron otras«.

Dybala no quiso dar pistas sobre su futuro, ya que todavía mantiene conversaciones con la Roma. Desde Italia le ofrecieron un nuevo contrato por dos años pero muy diferente al actual, donde existe una rebaja salarial de más del 50%.

Ante este panorama, Boca está atento y sabe del deseo que tiene Dybala de jugar en La Bombonera ya que es hincha del club. El Xeneize esperará si finalmente renueva o no con la Roma. De no hacerlo, irá a la carga por el ex Selección Argentina que tiene un gran vínculo con Leandro Paredes.