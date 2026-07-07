Lionel Messi, rendido ante sus compañeros: «Es una locura lo que hizo este grupo hoy»

(AP) La Pulga frotó la lámpara y empató el partido a poco del final.

El show debe continuar. Lionel Messi sigue soñando y llenando de alegría a todos los argentinos. Su participación volvió a ser determinante. Cuando el equipo más lo necesitó volvió a responder.

La emoción del final habló por sí misma. Dadas las circunstancias, el agónico triunfo argentino de hoy ante Egipto por 3 a 2 quedará en la retina como una de las mayores epopeyas de su carrera con la albiceleste.

La Pulga había fallado un penal (y estableció un inédito récord negativo), pero luego tuvo su revancha con el tanto del empate parcial. Fue su octavo gol en esta Copa del Mundo, que le permitió llegar a los 21 en total en todas sus participaciones.

¡¡TOCAR EL CIELO CON LAS MANOS!! 🇦🇷



Los futbolistas de la Selección Argentina alzaron a Lionel Messi en Atlanta. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tKGjMQntVW — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

«Es una locura lo que hizo este grupo hoy«, comenzó diciendo la Pulga, de 39 años, una vez asegurada la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo, destacando fundamentalmente la entrega de sus compañeros de Selección.

«Se había puesto dura la cosa con el 2-0. Muy emocionante poder darlo vuelta. Volvemos a sufrir muchísimo pero esto es el Mundial. Todos los partidos se están dando igual. Muy igualado todo. Muy feliz», recalcó el astro.

«Fue un alivio para todos, por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2 a 0… Pero, como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido, todavía nos quedaba tiempo y lo dimos vuelta. Muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir disfrutando. Ojalá sigamos», sentenció.