Scaloni, emoción por la victoria y agradecimiento al plantel: «Hoy fue una prueba de esas que te marcan»

La emoción se apoderó de Lionel Scaloni luego de la remontada histórica que terminó con victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial y el entrenador no pudo dar declaraciones después del encuentro. Sin embargo, en la conferencia de prensa reconoció: «Hoy fue una prueba de esas que te marcan».

Lionel Scaloni tomó la palabra en conferencia de prensa. El DT, más tranquilo pero sin dejar la emoción de lado, habló de la victoria de la Selección Argentina sobre Egipto y pasó por varios temas.

“Creo que siempre el partido estuvo de nuestro lado. Tuvimos muchísimas situaciones, pero el fútbol tiene estas cosas. Para eso me hice entrenador, para tener estas emociones. Yo sufro igual que todos ustedes cuando estoy en el banco, pero las emociones que te da un partido de fútbol que nos da a nosotros los argentinos creo que es inigualable”, expresó.

Y agregó: “Particularmente, si vamos a analizar el partido, yo creo que siempre fue de Argentina. Más allá de que ellos tuvieron dos o tres ráfagas, que son un muy buen equipo […], pero nosotros además del penal creo que tuvimos tres o cuatro claras en el primer tiempo. A eso, reponerse a eso cuando ves que la pelota no entra, cuando ves que después te hacen el 2-0, cuando ves que ellos están cómodos defendiendo… Hay que seguir y seguir intentando, que fue lo que les dijimos en el descanso del agua”.

Sobre Messi, soltó: “Yo estoy convencido que él juega al fútbol para esto. Es un amante de la pelota, es un amante de jugar a la pelota. Y que le dé esas emociones a esta altura de su carrera es algo difícil de explicar. Por suerte, nosotros siempre les dijimos que ya estamos del otro lado, que disfruten hasta el último momento porque cuando no jugás más, te arrepentís de por vida de no haber disfrutad”.

Consultado por un título para la remontada, respondió: “Épico, qué sé yo. No soy muy bueno. Porque faltando 15 minutos que vas perdiendo 2-0 en un mundial, octavos de final, yo creo que va por ese lado”.