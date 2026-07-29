Con Lionel Messi como socio, El Club de la Milanesa desembarca en Europa con un ambicioso plan de expansión

El Club de la Milanesa acelera su crecimiento internacional y se prepara para dar un paso estratégico: abrirá su primer restaurante en Europa, un proyecto que tendrá como escenario inicial a España y que contará con un vínculo especial con Lionel Messi, quien desde 2025 es socio de la empresa.

Según informó iProfesional, el primer local europeo funcionará junto al restaurante que el capitán de la Selección argentina posee en Castelldefels, en Cataluña. La apertura marcará el inicio de un plan que prevé desarrollar una red de cinco sucursales en esa región.

La elección de España no fue casual. A diferencia de otros mercados donde la cadena debió introducir el concepto de la milanesa, en ese país el plato ya forma parte de la oferta gastronómica, lo que facilita la expansión y la adaptación del negocio.

Un proyecto que comenzó con el ingreso de Messi

La llegada al mercado europeo se concretará un año después de que Lionel Messi se incorporara como socio de El Club de la Milanesa, una alianza que acompañó la estrategia de crecimiento internacional de la compañía.

De acuerdo con lo adelantado por los responsables de la empresa, el nuevo restaurante mantendrá la esencia de la propuesta gastronómica que distingue a la marca en Argentina, aunque también sumará opciones especialmente pensadas para el público español.

La idea es combinar los platos más representativos de la cadena con nuevas recetas adaptadas a los hábitos de consumo del mercado europeo, sin perder la identidad que convirtió al restaurante en una referencia para los fanáticos de las milanesas.

Una inversión millonaria para ampliar la producción

La expansión fuera del país estará respaldada por una inversión cercana a seis millones de dólares, que no solo financiará las aperturas de nuevos locales, sino también la construcción de una planta industrial de última generación en Tigre.

El establecimiento tendrá alrededor de 5.000 metros cuadrados y estará equipado con maquinaria proveniente de China, Alemania y España, además de tecnología desarrollada por empresas argentinas.

Con esta incorporación, la firma busca multiplicar su capacidad productiva. Actualmente fabrica entre 400.000 y 500.000 milanesas por mes, pero con la nueva planta podrá alcanzar una producción de hasta cinco millones de unidades mensuales, además de incrementar de manera significativa su capacidad de almacenamiento.

Más locales en Argentina y España

El plan de crecimiento también contempla la apertura de tres nuevas sucursales en Argentina y cuatro más en España, con el objetivo de consolidar la presencia de la marca en ambos mercados.

Con la incorporación de Lionel Messi como socio y una estrategia orientada a la expansión internacional, El Club de la Milanesa apuesta a transformar un clásico de la gastronomía argentina en una marca con presencia cada vez más fuerte fuera del país.