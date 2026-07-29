Cuatro cambios simples para darle un «glow up» a tu casa sin gastar de más

No siempre es necesario cambiar los muebles o hacer una gran inversión para que una casa se vea distinta. Muchas veces, pequeños ajustes en la decoración y en la distribución de los objetos alcanzan para que un ambiente se sienta más amplio, cálido y armonioso.

Estos son cuatro trucos que utilizan los especialistas en interiorismo para conseguir un verdadero «glow up» en cualquier espacio.

1. Agrupá los objetos en lugar de dispersarlos

Uno de los errores más comunes es distribuir adornos por toda la casa de forma aislada. En cambio, los decoradores recomiendan crear composiciones.

Podés reunir tres o cinco objetos de distintas alturas sobre una mesa ratona, una consola o una biblioteca. Combinar libros, velas, jarrones o pequeñas esculturas genera un efecto mucho más ordenado y sofisticado que colocar cada pieza por separado.

Además, agrupar elementos ayuda a que cada objeto tenga mayor protagonismo sin sobrecargar el ambiente.

2. Aprovechá la verticalidad

Cuando un espacio parece pequeño, la solución muchas veces está en mirar hacia arriba.

Instalar estantes altos, sumar una biblioteca que llegue cerca del techo o incorporar cortinas desde el cielorraso hasta el piso hace que la habitación se perciba más amplia y elegante.

También funcionan las plantas altas, las lámparas de pie y los cuadros colocados a mayor altura, ya que dirigen la mirada hacia arriba y aportan sensación de amplitud.

3. Dejá espacios en blanco

No todas las paredes necesitan cuadros ni todos los rincones deben estar ocupados.

Uno de los secretos de los ambientes mejor logrados es permitir que algunos sectores «respiren». Ese espacio vacío hace que los muebles y los objetos decorativos destaquen más y evita la sensación de desorden visual.

En decoración, muchas veces menos es más.

4. Elegí luces cálidas para crear ambientes más acogedores

La iluminación puede cambiar por completo la percepción de una habitación.

Para el living, el comedor o el dormitorio, las lámparas de luz cálida generan una atmósfera más relajada y confortable que las luces blancas intensas.

Además de la iluminación principal, sumar lámparas de mesa, de pie o apliques permite crear distintos puntos de luz y darle profundidad a los ambientes.

Un cambio que no requiere grandes inversiones

La mayoría de estas ideas pueden aplicarse sin hacer reformas ni comprar muebles nuevos. Reordenar objetos, aprovechar mejor las paredes, evitar la saturación visual y cuidar la iluminación son recursos sencillos que ayudan a renovar cualquier espacio y lograr una casa con una estética más moderna, equilibrada y acogedora.