Cumbre azul: el plan de Javier Milei para convocar a la derecha latinoamericana antes de fin de año

El objetivo de los mandatarios es conformar una liga liderada por Milei, uno de los primeros electos en la región (Foto: gentileza Infobae)

La Casa Rosada trabaja en la organización de una cumbre de líderes de derecha que se realizaría en Argentina antes de fin de año. La iniciativa forma parte de la estrategia del presidente Javier Milei para fortalecer los vínculos con mandatarios y dirigentes alineados con su espacio político en América Latina.

El proyecto fue encomendado al canciller Pablo Quirno, quien quedó a cargo de coordinar los aspectos diplomáticos y organizativos del encuentro. La intención oficial es reunir a presidentes y referentes de distintos países que comparten una agenda liberal y conservadora.

Cumbre Azul: la apuesta de Javier Milei para proyectar su liderazgo regional

Desde el Gobierno consideran que el contexto regional ofrece una oportunidad para consolidar un bloque político afín, luego de la llegada al poder de dirigentes de derecha en distintos países y del fortalecimiento de ese espacio en América Latina.

La iniciativa se suma a la intensa agenda internacional que Milei desarrolló durante las últimas semanas, con viajes y participaciones en actividades oficiales vinculadas a gobiernos y dirigentes cercanos ideológicamente, como la reciente asunción presidencial en Perú y los contactos previstos con otros líderes de la región.

En el oficialismo entienden que el mandatario busca asumir un rol de referencia dentro del espacio de derecha latinoamericano, promoviendo una mayor coordinación política entre los gobiernos y fuerzas que comparten posiciones sobre economía, seguridad y política exterior.

La futura cumbre también pretende convertirse en un ámbito de intercambio sobre estrategias de gestión y comunicación política, además de reforzar los vínculos entre los distintos gobiernos y dirigentes que integran este sector ideológico.

El anuncio se produce en medio de un escenario regional atravesado por tensiones diplomáticas, especialmente tras los recientes cruces entre Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que derivaron en un nuevo foco de conflicto entre ambos países.

Cumbre Azul: Bukele, Noboa y el mapa de aliados que busca tejer la Casa Rosada

El Gobierno espera concretar el encuentro antes de fin de año y convertirlo en una señal de consolidación del espacio político que busca liderar Milei en la región, en paralelo con su estrategia de fortalecer la proyección internacional de la Argentina dentro de ese bloque de países.

Pese a ese contexto, el Ejecutivo sostiene que continuará profundizando su política de acercamiento con dirigentes considerados aliados estratégicos, entre ellos Keiko Fujimori en Perú, Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador y otros referentes de la derecha regional.

Según el análisis que impulsa el oficialismo, el crecimiento de gobiernos de ese signo político responde a un cambio en las demandas de buena parte del electorado latinoamericano, con mayor énfasis en la seguridad, la estabilidad económica y la reducción del rol del Estado.

Con información de Infobae