Kevin Zenón, a un paso de irse de Boca: su futuro estaría en el futbol mexicano

Kevin Zenón está muy cerca de emigrar de Boca. El futbolista de 25 años podría cerrar su llegada al futbol mexicano en las próximas horas. El Atlas volvió a insistir, mejoró la oferta y los clubes podrían tener un acuerdo inminente.

El equipo de Hernán Crespo mejoró las condiciones y avanzó en las negociaciones, para quedarse con el jugador a préstamo por un año. Aunque cabe destacar que los nuevos términos contemplan una opción de compra del 60% del pase, que se convertirá en obligatoria si el jugador cumple ciertos objetivos.

Zenón dio el visto bueno al club mexicano, ya que desea continuar su carrera en el futbol del exterior. El mediocampista se encuentra en Mendoza junto al plantel xeneize en la previa al duelo de este sábado que Boca jugará ante Gimnasia. Las negociaciones se podrían cerrar este mismo viernes y el jugador podría abandonar la concentración en las próximas horas.

En este 2026, el volante tuvo muy poco rodaje. Con Úbeda jugó solo cuatro partidos (dos titularidades en el primer semestre. Desde la llegada del Vasco, sumó más minutos (7 partidos), pero no pudo gravitar y no mostró un buen nivel. El pasado miércoles fue clave al convertir su penal en la tanda de penales ante Vélez por Copa Argentina.

Boca iría a buscar un quinto refuerzo

Ante la inminente salida de Zenón, Boca evalúa volver al mercado de pases en busca de un nuevo refuerzo. El Xeneize intentaría reforzarse con un mediocampista para ocupar el lugar que deja vacante el ex Unión.

El cupo para incorporar un futbolista está vigente pero el equipo del Vasco Arruabarrena tendrá una dificultad: solo podrá incorporar a un jugador del futbol local, ya que el TMS cerró. En este mercado de pases, Boca trajó cuatro refuerzos: los delanteros Sebastián Villa y Enner Valencia, el lateral Leandro Lozano y el arquero Álvaro Montero.