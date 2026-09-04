Quién es Lindsay Clancy: la historia de la enfermera que divide a la Justicia de Estados Unidos

El sistema judicial de los Estados Unidos sigue con máxima atención el desenlace de un proceso penal, que expone la frontera entre la responsabilidad criminal y las crisis de salud mental severas.

Tras cinco semanas de debate oral en los tribunales de Plymouth, el jurado no logró hasta el momento alcanzar la unanimidad requerida en el juicio a Lindsay Clancy, la enfermera de maternidad de 36 años acusada por la muerte de sus tres hijos pequeños ocurrida en enero 2023.

La falta de acuerdo entre los doce integrantes del tribunal popular llevó al juez William Sullivan a extender las jornadas de deliberación, en una causa que instaló en la agenda internacional la discusión sobre la psicosis posparto, la sobremedicación psiquiátrica y los protocolos de atención médica a madres recientes.

El perfil de Lindsay Clancy y el deterioro psiquiátrico antes de la tragedia

Antes de los hechos ocurridos en la vivienda familiar de Duxbury, Lindsay Clancy ejercía como enfermera profesional en un área de maternidad, residiendo junto a su entonces esposo Patrick Clancy y sus tres hijos: Cora, Dawson y el pequeño Callan, de ocho meses.

De acuerdo con las pruebas y testimonios incorporados durante el debate, la mujer experimentó cuadros severos de ansiedad y depresión tras sus primeros partos, una situación clínica que se agravó progresivamente luego del nacimiento de su tercer bebé en mayo 2022.

En los meses previos al desenlace fatal, la imputada consultó de manera reiterada a distintos especialistas, fue hospitalizada en guardias médicas y recibió la prescripción escalonada de más de una decena de fármacos, incluidos antidepresivos y antipsicóticos, contexto en el que manifestó episodios de miedo intenso, aislamiento y pensamientos intrusivos.

Las posturas enfrentadas en el juicio a Lindsay Clancy: demencia o premeditación

El núcleo del debate en el juicio a Lindsay Clancy no radica en la autoría material de las muertes —asumida en los hechos—, sino en la imputabilidad y capacidad de comprensión de la acusada en el momento del crimen.

La defensa sostiene que la mujer atravesaba un episodio agudo de psicosis posparto, desatado por un tratamiento farmacológico fragmentado y negligencia profesional, solicitando una declaración de no culpabilidad por razón de demencia para disponer su internación en un hospital psiquiátrico.

En contraposición, la fiscalía presentó peritajes, búsquedas en dispositivos móviles y registros horarios de la tarde del 24 de enero 2023 para fundamentar que existieron conductas conscientes y premeditación.

Mientras el jurado evalúa alternativas que van desde homicidio en primer grado con pena de prisión perpetua hasta la inimputabilidad, el caso sumó demandas civiles paralelas contra las instituciones de salud intervinientes por presunta mala praxis en el seguimiento clínico.