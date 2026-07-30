Mercados en alza: el Merval saltó 3,7% en dólares, volaron las acciones en Wall Street y el riesgo país cayó a 441 puntos

Las acciones y los títulos públicos de Argentina acompañaron este jueves 30 el clima de optimismo en las bolsas internacionales. En la plaza financiera local, el índice S&P Merval avanzó un 2,5% en pesos y trepó un 3,7% en dólares hasta alcanzar las 3.314.703 unidades, acoplándose al rebote del panel tecnológico Nasdaq (+2,1%) y el S&P 500 (+1%) en Wall Street.

La jornada estuvo marcada por el alivio que aportó el dato oficial de inflación en Estados Unidos, sumado a las destacadas ganancias corporativas en el sector tecnológico —lideradas por Microsoft (+14%)—, aunque la tensión geopolítica en Medio Oriente y la firmeza del petróleo Brent por encima de los US$ 85 el barril mantuvieron un marco de cautela entre los inversores.

Rally en Wall Street: los ADRs argentinos treparon hasta 7,3%

Según las pantallas de Rava Bursátil, las acciones de compañías argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) operaron con una marcada tendencia alcista. El impulso estuvo encabezado por el sector energético y bancario, con marcadas subas en Central Puerto (+7,3%), Edenor (+7,2%), Banco Supervielle (+5,7%), Transportadora de Gas del Sur (+5,4%) y BBVA (+5,1%).

Las principales firmas del panel de financiamiento y energía también cerraron con ganancias sostenidas: Grupo Financiero Galicia (+4,1%), Pampa Energía (+4,1%), Banco Macro (+3,5%) y la petrolera estatal YPF (+3,7%), que ubicó el precio de su acción en los US$ 52,18. En terreno negativo cotizaron puntualmente los certificados de la tecnológica Globant (-4,5%) y Mercado Libre (-0,2%).

El riesgo país de JP Morgan cedió a 441 puntos y los bonos operaron con leve baja

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) mostraron variaciones mixtas con un sesgo ligeramente vendedor en la plaza neoyorquina, retrocediendo un 0,2% en promedio. Títulos como el AL29D (-0,3%), el AL35D (-0,3%) y el GD46D (-1,0%) operaron con moderados recortes, mientras que el GD30D se mantuvo en terreno neutro (US$ 58,11).

A pesar del leve freno en la deuda soberana, la dinámica de las tasas del Tesoro estadounidense permitió que el riesgo país de Argentina, elaborado por el banco JP Morgan, retrocediera un 0,90% en la jornada. Según datos intradiarios de Rava Bursátil, el indicador cedió cuatro unidades respecto de la apertura para ubicarse en el mínimo del día de 441 puntos básicos (tras haber tocado un techo de 449 unidades).

El dato de inflación en EE. UU. y el ojo de la Fed en el petróleo

El clima favorable en las bolsas estuvo apuntalado por la publicación del índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), la métrica de inflación predilecta de la Reserva Federal (Fed). Según informó la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio norteamericano, la inflación interanual del PCE se moderó al 3,7% en junio (frente al 4,1% de mayo), registrando un retroceso mensual del 0,1%, el dato más bajo desde abril de 2020.

Sin embargo, los analistas internacionales advierten que la desaceleración de los precios podría ser temporal. Tras la decisión de la Fed de mantener la tasa de referencia en el rango de 3,5%-3,75% —con tres miembros votando en disidencia por una suba—, el mercado sigue con atención el impacto del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. La persistencia del crudo Brent en los US$85 a US$90 por barril amenaza con reavivar las presiones inflacionarias globales a través del costo de los combustibles y el transporte.