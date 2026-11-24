Por segunda vez en cuatro años, el TN Apat llega al Autódromo Ciudad de Viedma para la definición de un campeonato. Ello ocurrirá el fin de semana venidero, cuando la categoría más federal del país desembarque en el circuito rionegrino para bajar el telón del calendario 2026.

El panorama previo no puede ser más atractivo. Las dos clases desembarcan en el circuito de casi 4,200 metros de trazada con sus campeonatos abiertos, por lo que la duodécima y última fecha coronará a los nuevos monarcas de la especialidad.

Naturalmente que otro ingrediente seductor será la presencia en pista del rionegrino José Manuel Urcera (Honda Civic) y el neuquino Juan Cruz Benvenuti (VW Vento) en la divisional mayor. Ambos transitan realidades competitivas distintas, pero con seguridad querrán brindarse a su público durante todo el fin de semana.

El gran candidato a llevarse la corona en la Clase 3 es el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), ganador este año de cuatro competencias y amplio dominador del certamen durante gran parte de su recorrido. En Viedma, el cinco veces campeón de TC tendrá su segundo «match point».

El Cruze de Canapino, atendido por el Salvita Racing, se mostró imbatible en la primera parte del campeonato.

Sin embargo, las últimas carreras mostraron un gran salto del mendocino Julián Santero (VW Virtus), excampeón de la especialidad, que, tras imponerse en tres de las últimas cuatro finales, logró recortar la diferencia a 22 puntos. Así y todo, no deja de ser una brecha más que considerable en favor del Titán.

En la Clase 2 son los tres los pilotos que llegan con chances matemáticas de pintar el “1” en la última fecha. El mendocino Tomás Vittar (Nissan March) lidera la tabla con 316 puntos. Detrás asoman el entrerriano Exequiel Bastidas (Toyota Yaris), a solo una unidad de diferencia, y el salteño Francisco Coltrinari (Peugeot 208), que reúne 289 puntos.

El Autódromo Ciudad de Viedma mantiene un estrecho vínculo con el TN Apat. Apenas cuatro meses después de su inauguración en 2004, la divisional llegó con su gran circo a desarrollar una competencia de su campeonato argentino.

La edición 2026 será la segunda ocasión del circuito rionegrino albergando el cierre de un certamen. La primera vez fue en 2023, ocasión en que se consagraron el sureño Thiago Martínez en Clase 2 y el tandilense Leonel Pernía en Clase 3, respectivamente.