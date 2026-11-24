Jeanine Irina Grasmeijer, la atleta neerlandesa que conquistó el récord mundial femenino de inmersión libre con apenas 20 años, falleció a los 33 años, provocando una profunda conmoción entre buceadores, especialistas y seguidores de los deportes acuáticos alrededor del mundo.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por su familia a través de las redes sociales de la deportista, consignado por La Nación, y un homenaje institucional emitido por la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA), el deceso se produjo el pasado 16 de noviembre 2026, aunque sus allegados hicieron pública la noticia durante el último fin de semana antes de su despedida fúnebre prevista para este miércoles.

Qué informaron la familia de Jeanine Grasmeijer y la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea

En su mensaje de despedida, el entorno íntimo de Jeanine Grasmeijer recordó su temple y calidad humana, sin detallar las causas de su fallecimiento, aunque versiones cercanas a la disciplina señalaron que no estuvo vinculado a una práctica deportiva:

El comunicado familiar : sus seres queridos la definieron como «una mujer bondadosa, espontánea, aventurera y fuerte», destacando que «ningún desafío era demasiado grande para ella» y que cuando se proponía una meta la perseguía con total determinación.

: sus seres queridos la definieron como «una mujer bondadosa, espontánea, aventurera y fuerte», destacando que «ningún desafío era demasiado grande para ella» y que cuando se proponía una meta la perseguía con total determinación. El reconocimiento de AIDA : desde la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea, entidad rectora de la especialidad, la despidieron como «la mujer más joven de la historia en establecer un récord mundial de esta disciplina» y resaltaron su condición de pionera al más alto nivel competitivo.

: desde la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea, entidad rectora de la especialidad, la despidieron como «la mujer más joven de la historia en establecer un récord mundial de esta disciplina» y resaltaron su condición de pionera al más alto nivel competitivo. Su vida tras el retiro: retirada del circuito profesional y formada en medicina en la Universidad de Maastricht, Grasmeijer residía actualmente en la ciudad neerlandesa de Arnhem, en la provincia de Güeldres, donde se desempeñaba como voluntaria en un comercio de indumentaria.

Cómo fue la carrera de Jeanine Grasmeijer y sus récords mundiales en apnea

La apnea o buceo libre consiste en descender y permanecer bajo el agua aguantando la respiración, sin asistencia de tanques de oxígeno. Jeanine Grasmeijer descubrió esa pasión durante un viaje por el sudeste asiático, tras finalizar la escuela secundaria, y rápidamente transformó esa afinidad en marcas históricas: