Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente tras la dura caída en Copa Argentina

Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente tras la caída 4-0 con Atlético Tucumán en Copa Argentina. Más allá del papelón futbolístico, la comisión directiva decidió echarlo principalmente por sus declaraciones al término del encuentro.

El resultado, las formas y las declaraciones posteriores colmaron la paciencia de la dirigencia. Por estas horas se resuelve el cómo de la rescisión, mientras tanto que el entrenamiento de esta tarde estará a cargo de Hugo Tocalli, secretario deportivo del club.

Con la derrota y eliminación consumadas, el santafesino declaró: . «Ni mi cuerpo técnico ni los jugadores somos responsables de los fracasos de Independiente. Tenemos el mismo plantel que cuando llegamos y se han ido 15/16 jugadores, no llegó ningún refuerzo de los que queríamos, es lógico que juguemos un partido bien y otro mal, por otra cosa u otra no hemos podido conformar un equipo competitivo».

El ex Vélez totalizó 14 victorias, 8 empates y 10 caídas en el Rojo. No logró clasificarse a las competencias internacionales y en 2026, solamente sigue vivo en el Clausura.

Las primeras opciones que aparecen para reemplazarlo son dos ex: Ruben Dario Insua o Omar De Felippe. En diciembre, en el club habrá elecciones.