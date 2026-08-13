De Chile a Inglaterra caminando: el exparacaidista que lleva más de 49.000 kilómetros a pie para regresar a casa

El exparacaidista del Ejército Británico, Karl Bushby, inició en Punta Arenas, Chile con un desafío personal sin precedentes bautizado como la «Expedición Goliat«. El inicio tuvo lugar en noviembre de 1998 desde su residencia en el sur del país trasandino.

Su objetivo principal desde el primer día consistió en regresar a su ciudad natal, Hull, en Inglaterra, recorriendo una ruta continua a pie y sin utilizar ningún medio de transporte para avanzar.

Para mantener la integridad de la travesía, Bushby se impuso dos reglas estrictas que ha respetado durante casi tres décadas: no abordar ningún tipo de vehículo para ganar terreno y no volver a su hogar hasta lograrlo por sus propios medios.

Tras haber recorrido más de 49.000 kilómetros y haber caminado cerca de 75 millones de pasos, el aventurero se encuentra actualmente en la fase final de su trayecto.

El viajero atraviesa el último tramo de su objetivo, regresar a casa (Foto: gentileza)

De Chile a Inglaterra caminando: las regiones y adversidades que vivió Bushby

A lo largo de estos 28 años, el británico ha atravesado un total de 25 países, adaptándose a geografías y climas extremas. Su ruta incluyó la caminata por parajes inhóspitos como la Patagonia, el desierto de Atacama, tupidas selvas tropicales, cadenas montañosas y heladas regiones del Ártico, poniendo a prueba su resistencia física y mental en cada etapa.

Durante el trayecto, Bushby enfrentó situaciones críticas que pusieron en riesgo la continuidad de la expedición. En 2001 logró superar a pie el Tapón del Darién, una peligrosa zona selvática entre Colombia y Panamá. Posteriormente, en 2006, protagonizó una hazaña histórica al cruzar caminando sobre el hielo en el estrecho de Bering durante el invierno para pasar de Alaska a Rusia.

Durante los años, el viajero inmortalizó su camino mediante fotos (Foto: gentileza)

El viaje no solo implicó desgaste físico, sino también prolongadas interrupciones logísticas e imprevistos internacionales. En 2020 la travesía quedó temporalmente detenida en Asia Central debido a problemas burocráticos con las visas de tránsito y a las restricciones globales impuestas por la pandemia de coronavirus, lo que sumó varios años al plan original.

Para mantener la premisa de no cruzar fronteras en vehículos, el aventurero debió recurrir a soluciones extremas. En 2024, para avanzar desde Kazajistán hacia Europa evitando zonas de conflicto o riesgo en Rusia e Irán, Bushby nadó 288 kilómetros a través del mar Caspio hasta Azerbaiyán, completando el tramo en 31 días y utilizando una embarcación únicamente como punto de descanso.

De Chile a Inglaterra caminando: muy cerca de conseguir el objetivo

En la actualidad, el exparacaidista avanza por el continente europeo con la meta de arribar a la ciudad francesa de Calais. A solo 900 kilómetros de su destino final en el Reino Unido, se prepara para afrontar el último gran obstáculo geográfico de su viaje: cruzar el Canal de la Mancha manteniendo sus reglas de navegación sin transporte.

Para resolver este tramo final, Bushby busca obtener la autorización oficial para caminar a través del túnel de servicio del Eurotúnel. En caso de que las autoridades no le concedan el acceso a la infraestructura subterránea, el aventurero ha evaluado atravesar a nado los 33,7 kilómetros que separan a Francia de las costas británicas para culminar su histórica hazaña.

Con información de TN