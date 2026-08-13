Rincón de los Sauces tuvo un nuevo sismo, el segundo en menos de una semana

Se registró un sismo en Rincón de los Sauces. Foto: Archivo.

Un sismo de magnitud 2,6 se registró ayer en cercanías de Rincón de los Sauces. Es el segundo temblor en menos de una semana en la zona de la localidad petrolera.

Según indicó el Inpres fue a 5 kilómetros de profundidad.

Nuevo sismo en Rincón de los Sauces

Datos del Inpres reflejaron que el sismo de ayer fue a las 13:52. Fue de magnitud 2,6 en escala Richter. Fue al sur de Rincón de los Sauces. No fue percibido por la población.

Según datos del Observatorio de Sismicidad, el 6 de agosto hubo otro temblor en esa área. Fue de 2,8 de magnitud y tuvo su epicentro a una profundidad de 5 kilómetros.

Puntualizó que fueron 57 los sismos ocurridos en territorio neuquino en lo que va del año 2026.