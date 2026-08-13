Día Internacional del Zurdo: por qué se celebra, curiosidades y personalidades destacadas

El Día Internacional del Zurdo se conmemora este jueves 13 de agosto y se trata de una fecha que busca visibilizar las dificultades que enfrentan las personas zurdas en un mundo diseñado principalmente para personas diestras.

Aproximadamente una de cada 10 personas en el mundo es zurda. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Hay grandes personalidades como Lionel Messi.

El nacimiento del Día Internacional del Zurdo

Esta preferencia manual está relacionada con la forma en que se desarrolla y organiza el cerebro, y esta jornada mundial es promovida por la Internacional de Zurdos (Lefthanders International) desde el 13 de agosto de 1976 y pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra.

Algunas de las dificultades es tener que usar herramientas pensadas para diestros, como las tijeras, los cuadernos en espiral, las sillas o bancos para escribir. Afortunadamente, hoy en día, ser zurdo ya no se considera como un estigma o una desviación.

Otras curiosidades sobre los zurdos

Hay un síndrome que se llama sinistrofobia y quienes la padecen tienen terror por todo lo que tenga que ver con el lado izquierdo. Las personas que padecen sinistrofobia no agarran las cosas que están en el lado izquierdo y evitan relacionarse con zurdos.

En Los Simpsons, el personaje de Flanders es zurdo y en un capítulo abre una tienda de cosas para zurdos llamada The Leftorium. En la vida real, la primera tienda de este tipo se abrió en Londres y se llama Anything Left-Handed, la cual aún sigue en funcionamiento.

Los zurdos tienen ventaja en algunos deportes como el fútbol, el boxeo y el tenis. El hecho de ser minoría y estar acostumbrados a enfrentarse a diestros les aporta una ventaja considerable.

En el reino animal también existe la zurdera y, según un estudio realizado por una investigadora de Chicago, la mayoría de los chimpancés en estado salvaje son zurdos, al contrario que los que se crían en cautividad, que suelen ser diestros.

Famosos y grandes figuras de la historia zurdas

Aunque siempre está dentro de la estadística del 10% de la población zurda, lo que sí es cierto es que muchas personas relevantes en el mundo de la cultura, el deporte, la ciencia y las artes, son zurdas.

Algunos de los zurdos conocidos son Leonardo da Vinci, Marie Curie, Isaac Newton, Albert Einstein, Neil Armstrong, Miguel Ángel, Van Gogh, Jimi Hendrix, Paul McCartney, David Bowie, Kurt Cobain, Noel Gallagher, Sting, Ringo Starr, Paul Mac Cartney, Bob Dylan, Iggy Pop y John McEnroe.

A ellos se suman, Lionel Messi. Diego Maradona, Rafael Nadal, Beethoven, Gandhi, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Vladimir Putin, George Bush padre, Bill Clinton, Barak Obama, Aristóteles, Napoleón Bonaparte, Charles Chaplin y Bill Gates.

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