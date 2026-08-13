Las billeteras virtuales cambiaron sus tasas: cuáles pagan más y cómo quedaron los rendimientos hoy, 13 de agosto de 2026

Las billeteras virtuales y bancos que ofrecen mejor rendimiento en agosto de 2026

El mercado se mantiene en constante movimiento y los ahorristas buscan las mejores opciones para invertir su dinero y generar rendimientos. Entre las alternativas destacan los plazos fijos bancarios y las billeteras virtuales, que permiten generar ganancias diarias.

Sin embargo, las aplicaciones que antes lideraban el ranking por sus tasas hoy están perdiendo terreno como Mercado Pago que cayó en la lista y lucha cada día por regresar al top 10.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 13 de agosto

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen variar con frecuencia, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias al invertir el dinero de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market. Esto permite contar con los fondos siempre disponibles (liquidez inmediata).

El último relevamiento del sitio trascendo.com evidenció una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de las cuentas remuneradas de estas plataformas.

Los nuevos datos dejaron, una vez más, a Mercado Pago fuera del top 10, quedando el listado conformado de la siguiente manera: