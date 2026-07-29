El Brescia de Italia, donde jugaron 14 argentinos y brillaron grandes del fútbol mundial, presentó la quiebra

Catorce argentinos pasaron por el club italiano, donde brillaron muchos grandes futbolistas de la historia.

Un triste final para una institución cargada de historia y éxito en el fútbol mundial. El Brescia Calcio, histórico equipo de Italia fundado en 1911, y por el que pasaron 14 argentinos y grandes estrellas del deporte, fue declarado hoy en bancarrota tras constatarse una deuda de 20 millones de euros.

El club presentaba irregularidades financieras respecto al pago de sueldos e inversiones, lo que llevó hace meses a una sanción con quita de puntos y el descenso de categoría, con multas económicas que nunca se pudieron pagar.

A pesar que el último propietario exhibió diversos proyectos en marcha y pensados para mantener viva la institución, la justicia explicó que el club afronta un “claro estado de insolvencia”, por lo que la declararon en quiebra. «Es simplemente un castigo. No creí que la amargura pudiera imponerse a la razón», lamentó Massimo Cellino.

El argentino Rodrigo Palacio disputó la temporada 2021-22 con Brescia, poco antes de anunciar su retiro profesional.

En sus 114 años de historia, Brescia contó con 14 futbolistas argentinos en sus filas: José Juan Compagnucci, Pedro Manfredini, Carlos Aurellio, Andrés Yllana, Raúl González, Sebastián Saja, Matías Almeyda, Leandro Depetris, Luis Alfageme, Alejandro Delorte, Juan Antonio, Federico Russo, Lautaro Rinaldi y Rodrigo Palacio.

Asimismo, la entidad italiana vio formarse y brillar a grandes referentes del fútbol mundial. El caso más resonante, el de Roberto Baggio, subcampeón del mundo en 1994 con la Selección de Italia y ganador del Balón de Oro en 1993, que brilló en el club antes de retirarse del fútbol profesional.

También pasaron por Brescia nombres como el de Andrea Pirlo, campeón del Mundo en Alemania 2006, y el español Pep Guardiola, previo a su estrellato en Barcelona como jugador y, posteriormente, como técnico.