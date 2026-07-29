Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina: «Los productores y los cabañeros patagónicos dieron que hablar en esta edición de la Rural de Palermo»

La Patagonia dejó una fuerte impresión en la última Exposición Rural de Palermo y ese protagonismo no pasó inadvertido para la conducción de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Así lo expresó su presidente, Nicolás Pino, durante una entrevista con Río Negro Radio, donde resaltó el desempeño de los productores patagónicos y aseguró que la región atraviesa un proceso de consolidación que la posiciona cada vez con mayor fuerza dentro del mapa agropecuario nacional.

«La Patagonia estuvo muy firme, muy presente en diferentes razas y especies. Los productores y los cabañeros patagónicos dieron que hablar en esta edición de la Rural«, afirmó el dirigente, al hacer un balance de la tradicional muestra ganadera.

Pino consideró que el crecimiento exhibido en Palermo es el resultado del trabajo sostenido que realizan productores e instituciones de la región, junto con la representación de la SRA en los distritos patagónicos.

«Eso nos parece fantástico. Hay mucho trabajo de nuestros directores en Río Negro, Neuquén y Chubut, tratando de que la vida de quienes producen en zonas difíciles sea cada vez un poco más fácil«, sostuvo.

Un año después de la barrera sanitaria



Consultado sobre el primer año de la flexibilización de la barrera sanitaria para el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, recordó que el debate fue intenso y generó fuertes posiciones encontradas.

Exposición Rural de Palermo. Luciano Correndo de Cabaña Don Fioto. Foto Enrique García Medina.



«Fue un tema muy discutido en toda la Patagonia, pero eso ya pasó y ahora hay que seguir trabajando fuerte«, resumió.

En ese marco destacó la presencia institucional de Río Negro durante la exposición y el trabajo conjunto con el gobierno provincial. «Estuvimos con el gobernador y con el ministro Carlos Banacloy. Estamos trabajando codo a codo para que cada uno haga lo que le corresponde: la política generando condiciones y los productores produciendo de manera más eficiente. Esto se hace entre todos«, señaló.

«(Lo de la barrera sanitaria) Fue un tema muy discutido en toda la Patagonia, pero eso ya pasó y ahora hay que seguir trabajando fuerte». Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Para el titular de la SRA, la articulación entre provincias resulta clave para fortalecer las economías regionales. «Eso es exactamente lo que está haciendo la Patagonia: potenciarse entre todos, igual que ocurre en otras regiones del país«, afirmó.

Infraestructura, el gran desafío



Más allá del reconocimiento al potencial productivo, Pino advirtió que el principal cuello de botella continúa siendo la infraestructura. «No sirve que nos pidan producir más si después no tenemos por dónde sacar la producción«, expresó.

El dirigente remarcó que el deterioro de rutas y caminos representa uno de los mayores costos para la actividad, especialmente en una región extensa como la Patagonia.

«No sirve que nos pidan producir más si después no tenemos por dónde sacar la producción». Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

«He recorrido muchos tramos de la Patagonia donde realmente uno se juega la vida. La falta de infraestructura termina aumentando el costo argentino porque rompe camiones, demora la producción y resta competitividad«, afirmó.

A su criterio, una vez encaminada la discusión sobre los derechos de exportación, el país debe avanzar sobre temas estructurales. «Ahora empezamos a hablar de educación, salud e infraestructura. Durante muchos años las retenciones ocuparon toda la discusión y otras cuestiones quedaron relegadas«, sostuvo.

Retenciones y competitividad



Aunque destacó la reducción de los derechos de exportación para buena parte de las producciones patagónicas, Pino insistió en que el objetivo debe ser su eliminación total.

No hubo grandes anuncios del presidente Milei en la Expo de Palermo 2026. Foto: Enrique García Medina.



«Estoy convencido de que el camino apunta a retenciones cero. Ojalá sea lo antes posible porque llevamos más de veinte años soportando este flagelo. Los gobiernos han recaudado más de 200 mil millones de dólares solo en concepto de derechos de exportación y ese dinero se ha dilapidado», afirmó.

Según explicó, un sistema impositivo más liviano permitiría que el agro incremente su capacidad de inversión y producción, beneficiando a toda la economía.

Energía, minería y nuevas oportunidades



En el tramo final de la entrevista, Pino vinculó el futuro del agro con el desarrollo energético y minero, destacando especialmente el potencial de la Patagonia.

«El mundo está mirando a la Argentina y también a la Patagonia, con Vaca Muerta y las inversiones en gas y petróleo«, aseguró.

Consideró que el crecimiento de esos sectores permitirá diversificar la generación de divisas y aliviar la fuerte dependencia que históricamente tuvo el país respecto del campo.

«Es muy bueno que otras actividades se desarrollen con fuerza. La minería también es otro caso. Argentina necesita más brazos que empujen su crecimiento y eso terminará beneficiando también al sector agropecuario«, concluyó.

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